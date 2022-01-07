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Вылет девяти рейсов задерживается в Пулково

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Отправление девяти рейсов из Пулково задерживается 7 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. По данным на 10:51, дольше всех в ожидании томятся пассажиры рейса Smartavia, который должен был вылететь в Челябинск в 2:20 ночи.

Также задерживаются утренние рейсы в Москву, Владикавказ («Победа») и Самару (Smartavia). Они должны были отправиться в период с 10 до 11 часов.

Кроме того, вовремя не вылетят рейсы в Брянск и Симферополь. Самый поздний из уже отложенных рейсов был запланирован на 16 часов сегодня («Уральских авиалиний» в Москву).

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Комментарии (4)

266496135
А почему ничего не писали про заделку 20 рейсов 31.12.21, из-за вылета главнокомандующего?? Там люди по 3-5 часов сидели как на вылет так и прилетевшие…
265037875
ок, а причины ?
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