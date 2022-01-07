Вылет девяти рейсов задерживается в Пулково

Отправление девяти рейсов из Пулково задерживается 7 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. По данным на 10:51, дольше всех в ожидании томятся пассажиры рейса Smartavia, который должен был вылететь в Челябинск в 2:20 ночи.



Также задерживаются утренние рейсы в Москву, Владикавказ («Победа») и Самару (Smartavia). Они должны были отправиться в период с 10 до 11 часов.



Кроме того, вовремя не вылетят рейсы в Брянск и Симферополь. Самый поздний из уже отложенных рейсов был запланирован на 16 часов сегодня («Уральских авиалиний» в Москву).

