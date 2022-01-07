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В Петербурге ночью скончался мужчина, которого дважды ударили ножом в шею

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Ночью трое мужчин привезли к подстанции скорой помощи в Петербурге раненого человека. Он скончался на месте.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, около часа ночи к 41-й подстанции скорой помощи на улице Карпинского подъехал белый «Хендай Солярис». Оттуда вышли трое и рассказали, что подобрали на Гражданском проспекте возле станции метро мужчину 25–30 лет с ножевым ранением.

Затем они вытащили из машины пострадавшего, положили его на землю и скрылись. У мужчины обнаружили два проникающих ножевых ранения шеи, он скончался, не приходя в сознание, во время реанимационных действий медиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Очень вовремя Герой России Рамзан Ахматович запретил упоминать национальность таких негодяев.
Athair
Судя по белому солярису и по тому, что доставившие скрылись - можно сделать выводы о происхождении всей группы.

Однозначно - суздальцы или костромичи... :)
260788551
Ужас,людей убивают а полицаи гоняются за кукукурами......
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