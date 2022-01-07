FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -11
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербург пришли рождественские морозы

Уходящий на восток циклон определит погоду в Петербурге на Рождество. Как сообщает 7 января синоптик Центра «ФОБОС» Михаил Леус, в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег.

2
Печать

Температура опустится до 9–11 градусов ниже ноля, в Ленобласти — до минус 13. Северо-западный ветер разгонится до 3–8 м/с. Леус подчеркивает, что морозы в Петербурге не слишком крепкие, если сравнить с рекордными в прошлые годы: так, в 2017-м температура опускалась до минус 20,6, а максимум был установлен в 1987 году — 29,2 градуса ниже ноля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265892536
Почему максимум? Минимум!!! Это школьный курс математики.нельзя быть таким безграмотным.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний