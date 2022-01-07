Температура опустится до 9–11 градусов ниже ноля, в Ленобласти — до минус 13. Северо-западный ветер разгонится до 3–8 м/с. Леус подчеркивает, что морозы в Петербурге не слишком крепкие, если сравнить с рекордными в прошлые годы: так, в 2017-м температура опускалась до минус 20,6, а максимум был установлен в 1987 году — 29,2 градуса ниже ноля.
В Петербург пришли рождественские морозы
Уходящий на восток циклон определит погоду в Петербурге на Рождество. Как сообщает 7 января синоптик Центра «ФОБОС» Михаил Леус, в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег.
Температура опустится до 9–11 градусов ниже ноля, в Ленобласти — до минус 13. Северо-западный ветер разгонится до 3–8 м/с. Леус подчеркивает, что морозы в Петербурге не слишком крепкие, если сравнить с рекордными в прошлые годы: так, в 2017-м температура опускалась до минус 20,6, а максимум был установлен в 1987 году — 29,2 градуса ниже ноля.