FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -11
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Двое детей и взрослый погибли в ДТП на трассе под Ульяновском

1
Печать

Авария на трассе в Ульяновской области унесла жизни трех человек, еще восемь — ранены. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Две иномарки столкнулись около 2:20 7 января на 144 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. По предварительной информации, 52-летний водитель внедорожника врезался в иномарку под управлением 47-летнего водителя. Прочие обстоятельства происшествия выясняются.

В результате аварии погибли три человека, включая двух детей 2007 года рождения. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы продолжают работу на месте ДТП.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Наверное, больше нигде в мире не выделяют из скопища разнообразных автомобилей некие "иномарки".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний