Двое детей и взрослый погибли в ДТП на трассе под Ульяновском

Авария на трассе в Ульяновской области унесла жизни трех человек, еще восемь — ранены. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».



Две иномарки столкнулись около 2:20 7 января на 144 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. По предварительной информации, 52-летний водитель внедорожника врезался в иномарку под управлением 47-летнего водителя. Прочие обстоятельства происшествия выясняются.



В результате аварии погибли три человека, включая двух детей 2007 года рождения. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы продолжают работу на месте ДТП.

