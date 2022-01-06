ВОЗ зафиксировала рост числа заражений коронавирусом в мире на 71% за неделю

За последнюю неделю число заражений коронавирусной инфекцией в мире возросло на 71%. Такие данные в ходе брифинга 6 января привела глава технической группы Всемирной организация здравоохранения Мария ван Керкхове. Трансляция велась на YouTube-канале ВОЗ.

Что касается географии, то по словам представителя организации, в Северной и Южной Америке этот показатель увеличился на 100%, в африканском регионе — на 7%. При этом Керкхове отметила, что разница может быть также обусловлена темпами и охватом тестирования на коронавирус в разных частях мира, сообщает «Газета.ру» .

«Только на прошлой неделе ВОЗ было зарегистрировано 9,5 миллиона случаев. И мы знаем, что эта цифра выше. На следующей неделе это число будет еще больше, так как только за последние 24 часа было зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев», — отметила она.



За сутки во всем мире летальную статистику от коронавируса пополнили 7 011 случаев. В России зарегистрировано 802 смерти от ковида, в Петербурге — 58. За все время от COVID-19 на планете скончались свыше 5,4 млн инфицированных.

