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В Пулково пассажиры «Северного ветра» шесть часов ждут вылета в Москву

Утренний рейс «Северного ветра» из Петербурга в Москву перенесён на вечер. Пассажиров пригласили на посадку на шесть часов позже заявленного в расписании.

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По данным онлайн-табло Пулково, рейс №4 178 должен был вылететь в столицу за час до полудня 6 января. Время отправления сдвинули на 17:20. Это не единственный борт «Северного ветра», пассажирам которого в рождественский сочельник пришлось задержаться в аэропорту.

На восемь часов опоздал самолёт из Томска. В Петербурге его ждали немногим позже восьми часов утра, боинг прибыл в 16:17. Чуть более чем на два часа запоздал борт из Новокузнецка, на час опаздывает рейс из Симферополя.

Почти два с половиной часа в ожидании в петербургском аэропорту провели улетавшие в Сочи. Столько же по Пулково гуляли пассажиры с билетами в Симферополь.

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Комментарии (2)

Денеб
На поезде уже доехали бы.......
Москва 2041
И поделом им! Грех летать на самолетах. Это оскорбление чувств верующих. Летать могуть тильки ангелы!
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