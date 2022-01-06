В Пулково пассажиры «Северного ветра» шесть часов ждут вылета в Москву

По данным онлайн-табло Пулково, рейс №4 178 должен был вылететь в столицу за час до полудня 6 января. Время отправления сдвинули на 17:20. Это не единственный борт «Северного ветра», пассажирам которого в рождественский сочельник пришлось задержаться в аэропорту.

На восемь часов опоздал самолёт из Томска. В Петербурге его ждали немногим позже восьми часов утра, боинг прибыл в 16:17. Чуть более чем на два часа запоздал борт из Новокузнецка, на час опаздывает рейс из Симферополя.

Почти два с половиной часа в ожидании в петербургском аэропорту провели улетавшие в Сочи. Столько же по Пулково гуляли пассажиры с билетами в Симферополь.