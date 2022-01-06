Умер актёр из фильма «Кин-дза-дза!»

В Москве на 72-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Михаил Бычков, известный по нескольким популярным картинам, включая знаменитый фильм «Кин-дза-дза!». О смерти артиста со ссылкой на его родственников 6 января сообщила «Комсомольская правда».
71-летний артист умер в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве: https://t.co/YP2Qb73GJU pic.twitter.com/qpTrGR0F6h— @kpru (@kpru) January 6, 2022
По словам сына Бычкова, его отец встретил Новый год в кругу семьи в своей квартире на Дмитровском шоссе. С утра его тело обнаружила жена — она вызвала скорую помощь и оперативные службы.
«Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», — уточнили в правоохранительных органах.