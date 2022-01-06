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Умер актёр из фильма «Кин-дза-дза!»

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В Москве на 72-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Михаил Бычков, известный по нескольким популярным картинам, включая знаменитый фильм «Кин-дза-дза!». О смерти артиста со ссылкой на его родственников 6 января сообщила «Комсомольская правда».

По словам сына Бычкова, его отец встретил Новый год в кругу семьи в своей квартире на Дмитровском шоссе. С утра его тело обнаружила жена — она вызвала скорую помощь и оперативные службы.

«Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», — уточнили в правоохранительных органах.

Михаил Бычков известен по ролям в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «Двенадцать стульев», «Борис Годунов». Также он сыграл в нескольких спектаклях Театра на Малой Бронной. В общей сложности Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трёх оперных и двух балетных постановках.

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Комментарии (5)

Asus
наверняка недавно перенес ковид
chip1
Не помню этого актера, земля пухом.
265055770
И кого он в "Кин-дза-дзе" сыграл?
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