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Пьяный хулиган на Черкасова стрелял в лицо таксисту при попытке перейти дорогу на красный

В Калининском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который на проезжей части стрелял из аэрозольного пистолета в лицо таксисту.

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Как сообщили 6 января в пресс-службе ведомства, минувшей ночью в 00:36 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району города задержали гражданина, который открыл стрельбу из аэрозольного пистолета на улице Черкасова.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на пешеходном переходе мужчину, который в пьяном состоянии пытался перейти улицу на красный сигнал светофора и произвёл несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в лицо водителю притормозившего рядом с ним такси.

Аэрозольный пистолет у хулигана был изъят. На место происшествия вызвали бригаду «скорой помощи». Задержанного доставили в 15-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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Комментарии (7)

chip1
Разобраться еще нужно кто там не прав, возможно гражданин вышел переходить на зеленый, но медленно шел, загорелся красный и таксист решил учителя включить!
08765432
Аэрозольных пистолетов не бывает, только газовые ООП. Аэрозольное устройство продается свободно с 18 лет и не является оружием, т.с. свободно в применении. Так что , максимум мелкое хулиганство административка, если глаза не выжег нападавшему таксисту. Кстати где доказаткльства , что не таксист на красный ехал , может он вообще под снюсом был как половина узбеков ?
Pilat
Зато меня любят таксисты
И пьяного возят домой
Душа так поёт, когда улицы чисты
И светится город родной, (с) пр. Лебединский
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