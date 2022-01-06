Пьяный хулиган на Черкасова стрелял в лицо таксисту при попытке перейти дорогу на красный

Как сообщили 6 января в пресс-службе ведомства, минувшей ночью в 00:36 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району города задержали гражданина, который открыл стрельбу из аэрозольного пистолета на улице Черкасова.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на пешеходном переходе мужчину, который в пьяном состоянии пытался перейти улицу на красный сигнал светофора и произвёл несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в лицо водителю притормозившего рядом с ним такси.

