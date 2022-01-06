В петербургских больница растет число тяжелых больных с коронавирусом

За два дня с публикации последней справки от администрации Петербурга число госпитализированных за день с COVID-19 и пневмониями выросло на 26%, а пациентов реанимации — на 7,5%. Количество самых тяжелых больных под аппаратами ИВЛ увеличилось на 17 — до 345. Умерло от коронавируса за минувшие сутки 58 человек.

Выписываться стало тоже больше, но общую картину это не сильно скрашивает. В городских стационарах остаются 5 435 человек, сообщает пресс-служба губернатора. Запас свободных коек в городе все еще довольно большой — в 17 городских и федеральных больницах в красных зонах насчитывается 8 002 места.