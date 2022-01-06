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В петербургских больница растет число тяжелых больных с коронавирусом

С начала года петербуржцы стали тяжелее болеть коронавирусом. Всего за два дня количество госпитализированных выросло до 5 435 человек, из которых уже 627 — в реанимации, а 345 — под ИВЛ.

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За два дня с публикации последней справки от администрации Петербурга число госпитализированных за день с COVID-19 и пневмониями выросло на 26%, а пациентов реанимации — на 7,5%. Количество самых тяжелых больных под аппаратами ИВЛ увеличилось на 17 — до 345. Умерло от коронавируса за минувшие сутки 58 человек.

Выписываться стало тоже больше, но общую картину это не сильно скрашивает. В городских стационарах остаются 5 435 человек, сообщает пресс-служба губернатора. Запас свободных коек в городе все еще довольно большой — в 17 городских и федеральных больницах в красных зонах насчитывается 8 002 места.

Дома продолжают болеть 20 540 петербуржцев, еще 1 375 человек — на карантине. За минувшие сутки в городе было сделано 18 253 теста на коронавирус, подтвердился он у 1 286 человек. Официально выздоровевшими числятся 1 253 петербуржца.

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Комментарии (17)

Тов.Сталин
уважаемая Фонтанка, меня не цифры беспокоят, а ваша подача материала
Piter Russo
Объяснение простое - на праздниках люди не хотят лечится и терпят до последнего, пытаясь лечится бальзамами и настойками, в добавок еще и врача по омс не вызвать каникулы же..
boygan
ОРВИ и грипп исчезли навсегда! ура!!!
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