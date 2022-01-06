Посетитель бара на Гражданском с пистолетом требовал кофе за счёт заведения

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 января, накануне в шесть часов вечера полицию вызвали в ТЦ «Рубикон» на Гражданском проспекте, 119, — там заметили мужчину с пистолетом. По данным «Фонтанки», сотрудники уголовного розыска нагнали его в кальянной Feromon, где посетитель требовал налить ему кофе за счёт заведения, направив оружие на 21-летнего бармена.



Задержан 57-летний токарь строительной компании. Вместо кофе в отделе полиции его взбодрили административным протоколом о мелком хулиганстве.

