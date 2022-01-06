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Посетитель бара на Гражданском с пистолетом требовал кофе за счёт заведения

Вооружённого посетителя бара задержали в Калининском районе Петербурга. Демонстрируя пистолет, в своих требованиях он был неприхотлив.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 января, накануне в шесть часов вечера полицию вызвали в ТЦ «Рубикон» на Гражданском проспекте, 119, — там заметили мужчину с пистолетом. По данным «Фонтанки», сотрудники уголовного розыска нагнали его в кальянной Feromon, где посетитель требовал налить ему кофе за счёт заведения, направив оружие на 21-летнего бармена.

Задержан 57-летний токарь строительной компании. Вместо кофе в отделе полиции его взбодрили административным протоколом о мелком хулиганстве.

«Изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в главке.

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Комментарии (3)

267035052
Что у людей в голове ? До 56 лет дожить !Сколько же умолишённых в нашем городе !
Steelpain
Ясно с какими добавками кальянчик.
Чёрт Опасный
По данным «Фонтанки», сотрудники уголовного розыска нагнали его в кальянной... понятно)
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