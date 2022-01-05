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«Чижики» и троллейбусы встали из-за повреждения сети на Косыгина

Работа пассажирского электротранспорта прервалась вечером 5 января в Красногвардейском районе Петербурга.

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Причиной стало повреждение контактной сети в районе пересечения Косыгина и Наставников.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Горожане жаловались на проблемы в соцсетях и в письмах на «Фонтанку». «Около получаса полностью парализовано движение трамваев «Чижик». Снуют ремонтные бригады, видимо, ищут обрыв. Трамваи с людьми стоят обесточенные», — рассказывает читатель Александр. «Обрыв проводов по Наставников в сторону Хасанской. Проезда нет вообще», — предупредили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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«Лично простояла хз сколько на углу у стоматологии. 8 трамвай оборвал контактную сеть», — рассказывает Марина в группе «ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за повреждения контактной сети, случившегося около 17:50, троллейбусы стояли 17 минут. «Чижикам», по словам горожан, пришлось ждать намного дольше.

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Комментарии (3)

VKuser86752872
А вот когда умные троллейбусы электрические, трамваи электрические, автобусы электрические, такси электрические встанут, у кого аккумулятор сядет, у кого джипиэс пропадет, у коно 5джи исчезнет- вот будет весело...)) И со смартфона будет не позвонить, и даже личность по электронному считыаателю не подтвердить - вот и вспомним про лошадь, лучину, бересту и соломку...)) Технологии рулят )))
angel of death
"чижык-пыжик, где ты был?
на Фонтанке водку пил"....

ах-ха-х... =)
как всё совпало =)))))
Alex000
"Суют ремонтные бригады, видимо, ищут обрыв"
Простите, что и куда суют ремонтные бригады, ища обрыв.
Снуют, наверное? :D
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