«Чижики» и троллейбусы встали из-за повреждения сети на Косыгина

Причиной стало повреждение контактной сети в районе пересечения Косыгина и Наставников.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Горожане жаловались на проблемы в соцсетях и в письмах на «Фонтанку». «Около получаса полностью парализовано движение трамваев «Чижик». Снуют ремонтные бригады, видимо, ищут обрыв. Трамваи с людьми стоят обесточенные», — рассказывает читатель Александр. «Обрыв проводов по Наставников в сторону Хасанской. Проезда нет вообще», — предупредили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Лично простояла хз сколько на углу у стоматологии. 8 трамвай оборвал контактную сеть», — рассказывает Марина в группе «ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за повреждения контактной сети, случившегося около 17:50, троллейбусы стояли 17 минут. «Чижикам», по словам горожан, пришлось ждать намного дольше.