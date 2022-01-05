В Горелово сгорел деревянный дом, оставив бездомными пожилых супругов

Три пожарных расчета меньше чем за час потушили частный дом, который загорелся на юге Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 5 января, сообщение о возгорании на Красной улице в Горелово поступило в 16:36. Когда на место прибыли первые расчеты спасателей, выяснилось, что огнем занялся дом 19 — одноэтажный с мансардой, рубленый, крытый шифером, размером 8 на 8 метров.

