В Горелово сгорел деревянный дом, оставив бездомными пожилых супругов

Три пожарных расчета меньше чем за час потушили частный дом, который загорелся на юге Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 5 января, сообщение о возгорании на Красной улице в Горелово поступило в 16:36. Когда на место прибыли первые расчеты спасателей, выяснилось, что огнем занялся дом 19 — одноэтажный с мансардой, рубленый, крытый шифером, размером 8 на 8 метров.
Как пишут участники сообщества «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», в доме жила пожилая пара.
В 17:27 силами трех пожарных расчетов и пятнадцати человек личного состава пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.
В Ленинградской области за 4 дня нового года, по данным 47news, в пожарах погибли семь человек.