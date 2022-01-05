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В Горелово сгорел деревянный дом, оставив бездомными пожилых супругов

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Три пожарных расчета меньше чем за час потушили частный дом, который загорелся на юге Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 5 января, сообщение о возгорании на Красной улице в Горелово поступило в 16:36. Когда на место прибыли первые расчеты спасателей, выяснилось, что огнем занялся дом 19 — одноэтажный с мансардой, рубленый, крытый шифером, размером 8 на 8 метров.

Как пишут участники сообщества «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», в доме жила пожилая пара.

В 17:27 силами трех пожарных расчетов и пятнадцати человек личного состава пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

В Ленинградской области за 4 дня нового года, по данным 47news, в пожарах погибли семь человек.

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Комментарии (1)

veteran78
Один из районов "Северной Венеции." 21 век , отопление печное как и 500 лет назад. " Отсель грозить мы будем миру..." , " ..только сдвинь корону набок что б не висла на ушах..".
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