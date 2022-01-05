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В январе 2022 года в Петербурге ожидается открытие первого частного ковидного госпиталя на 100 мест

Московская группа «Мать и дитя» запланировала на январь 2022 года открытие первого в Петербурге частного госпиталя для лечения коронавирусных больных.

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Общая площадь уже построенного и оснащенного госпиталя в Лахте — 9 тыс. кв. м. Он рассчитан на 100 коек, в том числе 12 — реанимационных, рассказал «Фонтанке» глава группы «Мать и дитя» Марк Курцер. На первом этапе своей работы госпиталь будет работать только в режиме «красной зоны», специализируясь на коронавирусе.

По словам Марка Курцера, до сих пор в Петербурге не было частных клиник, принимающих на стационарное лечение больных коронавирусом, и флагманский госпиталь группы в подмосковном Лапино всю пандемию лечил у себя петербургских пациентов. Часть медицинского персонала в новой больнице в Лахте — именно оттуда, обладая уже большим опытом в лечении осложнений коронавируса.

В Москве и Подмосковье частные клиники, в отличие от Петербурга, уже давно активно участвуют в лечении коронавируса, добавляя в общую государственную медицинскую инфраструктуру до 700 специализированных коек.

Общий объем инвестиций в открытие нового петербургского стационара в компании «Мать и дитя» оценили в 1,9 млрд рублей. В нем будет создано 150 рабочих мест. После того, как необходимость в частном ковидном госпитале в Петербурге отпадет, новый медцентр сможет оказывать услуги по таким направлениям, как хирургия, урология, эндоскопия, неврология, кардиология.

На сегодняшний день все работы по строительству и обустройству госпиталя завершены, ожидается лишь получение лицензии от городских властей. Предварительный срок начала приема пациентов — середина января 2022 года.

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Комментарии (7)

ppky0323
Зато можно узнать в какую сумму будет обходиться лечение одного больного, ибо в госбольницах нам сообщают цену в 250000 . Как 10 дней в хорошей турецкой пятизвездке.
vader
В Центре Гамалеи призвали задуматься о введении обязательной вакцинации детей от COVID в России.

"Вакцинация детей признана необходимой, думаю, что детей будут вакцинировать и это нужно! Здесь нужны, конечно, меры, близкие к обязательной вакцинации", — рассказал "Радио Sputnik" вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Артист ритуальных услуг
Ой! А где тогда сипягин, мэр всея Владимира, свой ковид лечил за счёт налогоплательщиков?..
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