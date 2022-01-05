В январе 2022 года в Петербурге ожидается открытие первого частного ковидного госпиталя на 100 мест

Общая площадь уже построенного и оснащенного госпиталя в Лахте — 9 тыс. кв. м. Он рассчитан на 100 коек, в том числе 12 — реанимационных, рассказал «Фонтанке» глава группы «Мать и дитя» Марк Курцер. На первом этапе своей работы госпиталь будет работать только в режиме «красной зоны», специализируясь на коронавирусе.
По словам Марка Курцера, до сих пор в Петербурге не было частных клиник, принимающих на стационарное лечение больных коронавирусом, и флагманский госпиталь группы в подмосковном Лапино всю пандемию лечил у себя петербургских пациентов. Часть медицинского персонала в новой больнице в Лахте — именно оттуда, обладая уже большим опытом в лечении осложнений коронавируса.
В Москве и Подмосковье частные клиники, в отличие от Петербурга, уже давно активно участвуют в лечении коронавируса, добавляя в общую государственную медицинскую инфраструктуру до 700 специализированных коек.
Общий объем инвестиций в открытие нового петербургского стационара в компании «Мать и дитя» оценили в 1,9 млрд рублей. В нем будет создано 150 рабочих мест. После того, как необходимость в частном ковидном госпитале в Петербурге отпадет, новый медцентр сможет оказывать услуги по таким направлениям, как хирургия, урология, эндоскопия, неврология, кардиология.
На сегодняшний день все работы по строительству и обустройству госпиталя завершены, ожидается лишь получение лицензии от городских властей. Предварительный срок начала приема пациентов — середина января 2022 года.