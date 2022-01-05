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Петербуржец на трассе под Изборском хотел объехать велосипедиста, но завертелся и всё-таки сбил его

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Велосипедист в Псковской области отправился в путь по занесённой снегом обочине и попал в ДТП не по своей вине.

Фото с сайта luki.ru / <a href="https://luki.ru/news/602804.html" class="io-leave-page _" target="_blank">«Великие Луки»</a>
Фото с сайта luki.ru / «Великие Луки»
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Как сообщает 5 января издание «Великие Луки», вчера днём на 36-м километре автодороги Псков — Рига, около поворота на деревню Борщевицы, 35-летний житель Санкт-Петербурга на «Форде» не справился с управлением и сбил 75-летнего велосипедиста.

По предварительной версии, автомобилист, чтобы объехать велосипедиста, следовавшего в попутном направлении в сторону Изборска, вырулил на встречную полосу. Там «Форд» дважды развернуло и выбросило обратно — на обочину, где он всё-таки задел велосипедиста.

Пенсионер получил травмы, водитель оказал ему первую помощь. Пострадавшего доставили в Псковскую областную больницу.

Фото с сайта luki.ru / <a href="https://luki.ru/news/602804.html" class="io-leave-page _" target="_blank">«Великие Луки»</a>
Фото с сайта luki.ru / «Великие Луки»

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Комментарии (3)

Slava_Rossii
В 75лет зимой ехать на велосипеде на летней резине по двухполосной трассе - это феерично.
Riptide
" ... Там «Форд» дважды развернуло и выбросило обратно — на обочину, где он всё-таки задел велосипедиста ..."
Есть над чем задуматься.
Alex000
Вот что значит карма...
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