Петербуржец на трассе под Изборском хотел объехать велосипедиста, но завертелся и всё-таки сбил его

Велосипедист в Псковской области отправился в путь по занесённой снегом обочине и попал в ДТП не по своей вине.

Как сообщает 5 января издание «Великие Луки», вчера днём на 36-м километре автодороги Псков — Рига, около поворота на деревню Борщевицы, 35-летний житель Санкт-Петербурга на «Форде» не справился с управлением и сбил 75-летнего велосипедиста.



По предварительной версии, автомобилист, чтобы объехать велосипедиста, следовавшего в попутном направлении в сторону Изборска, вырулил на встречную полосу. Там «Форд» дважды развернуло и выбросило обратно — на обочину, где он всё-таки задел велосипедиста.

