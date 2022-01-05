Глава РАН: Российские вакцины от ковида признают в мире в 2022 году, несмотря на лобби конкурентов

Президент Российской академии наук Александр Сергеев уверен, что российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут признаны международными регуляторами, в том числе ВОЗ, в 2022 году.



«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двухсторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях, и требует навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», — цитирует ТАСС Сергеева.

