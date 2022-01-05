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Глава РАН: Российские вакцины от ковида признают в мире в 2022 году, несмотря на лобби конкурентов

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев уверен, что российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут признаны международными регуляторами, в том числе ВОЗ, в 2022 году.

«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двухсторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях, и требует навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», — цитирует ТАСС Сергеева.

При этом, по его словам, иностранные компании — производители вакцин затрудняют проникновения российских, «лоббируя свои интересы».

В гражданском обороте во всем мире сейчас находится как минимум 15 вакцин от коронавируса, в том числе российские «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson&Johnson.

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Комментарии (12)

chip1
Сергееву монет явно отсыпали, уже не первый раз его фамилия мелькает в рекламе вирусоубойной жижи)
gatsby55
А в РФ лоббируют российский шмурдяк и не пускают иностранный. И в чём разница?
Инкогнито2021
Врёт!
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