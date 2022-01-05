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Новогодние праздники сотруднику НИИ и учителю в Петербурге омрачили воры-миллионеры

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Начальник отдела охраны труда одного из петербургских НИИ вернулся после празднования Нового года в разоренную квартиру. А учительница начальных классов осталась без украшений и времени.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около половины десятого утра в полицию Выборгского района обратился 61-летний житель Ярославского проспекта — сотрудник научного института. Он сообщил, что вернулся домой в квартиру на девятом этаже 12-этажного дома после пяти дней отсутствия. И обнаружил следы нежданного гостя. Из помещения пропали 200 тысяч рублей, двое часов, а также ювелирные изделия: сережки, кольца, брошь. Сумму ущерба пострадавший оценил в миллион рублей.

А через четыре часа в полицию пришла 43-летняя учительница начальных классов одной из гимназий. Новый год она также встречала не дома, а когда вернулась после шестидневного отсутствия, то увидела, что дверь в квартиру на пятом этаже 16-этажки на проспекте Тореза вскрыта. Оттуда пропали трое часов, сережки, кольца, браслеты, кресты, а также три тысячи рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража».

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Комментарии (1)

Bush1
Есть такая штука. Сигнализация называется. 500 рэ в месяц.
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