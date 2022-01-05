В Москве снова выше двух тысяч заболевших ковидом за сутки. В Петербурге показатели снижаются

Как сообщает 5 января оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 1 273 новых случая заражения COVID-19, в Москве — 2 307, в России — 15 772 в 84 регионах.
Для сравнения приведём статистику с начала года. Один раз в январе в Москве уже было больше 2 тысяч, и один раз Петербург опередил столицу:
4 января
- Россия — 15 903,
- Москва — 1 967
- Санкт-Петербург — 1 297
3 января
- Россия — 16 343
- Санкт-Петербург — 1 341
- Москва — 1 335
2 января
- Россия — 18 233
- Москва — 1 824
- Санкт-Петербург — 1 468
1 января
- Россия — 19 751
- Москва — 2 472
- Санкт-Петербург — 1 534
За сутки в стране смертельную статистику пополнили 828 человек (вчера сообщалось о 834). В Петербурге тоже снижение — 61 новая смерть против 63 вчерашних. Всего в Северной столице коронавирусными признаны 28 328 смертей.