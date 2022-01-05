FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Москве снова выше двух тысяч заболевших ковидом за сутки. В Петербурге показатели снижаются

Основные показатели коронавирусной статистики по Санкт-Петербургу и России продолжают снижение.

6
Печать

Как сообщает 5 января оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 1 273 новых случая заражения COVID-19, в Москве — 2 307, в России — 15 772 в 84 регионах.

Для сравнения приведём статистику с начала года. Один раз в январе в Москве уже было больше 2 тысяч, и один раз Петербург опередил столицу:

4 января

  • Россия — 15 903,
  • Москва — 1 967
  • Санкт-Петербург — 1 297

3 января

  • Россия — 16 343
  • Санкт-Петербург — 1 341
  • Москва — 1 335

2 января

  • Россия — 18 233
  • Москва — 1 824
  • Санкт-Петербург — 1 468

1 января

  • Россия — 19 751
  • Москва — 2 472
  • Санкт-Петербург — 1 534

За сутки в стране смертельную статистику пополнили 828 человек (вчера сообщалось о 834). В Петербурге тоже снижение — 61 новая смерть против 63 вчерашних. Всего в Северной столице коронавирусными признаны 28 328 смертей.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
ПоделитьсяПоделиться
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

goodbody
В штатах почти млн.заболевших за день !
А2020
Если поднять цену на газ в 2 раза, то количество больных уменьшится в 10 раз.
266456205
Согласно отчету немецкого института Роберт Кох 95,58% среди случаев заразившихся Омикроном, были полностью вакцинированы. У политиков начинаются появляться проблемы с объяснением ситуации
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний