В Москве снова выше двух тысяч заболевших ковидом за сутки. В Петербурге показатели снижаются

Как сообщает 5 января оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 1 273 новых случая заражения COVID-19, в Москве — 2 307, в России — 15 772 в 84 регионах.



Для сравнения приведём статистику с начала года. Один раз в январе в Москве уже было больше 2 тысяч, и один раз Петербург опередил столицу:



4 января



Россия — 15 903,



Москва — 1 967



Санкт-Петербург — 1 297



3 января



Россия — 16 343



Санкт-Петербург — 1 341



Москва — 1 335



2 января

