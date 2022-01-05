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Иностранец на каршеринге заехал в полицейскую камеру на юге Петербурга

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Гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за мошенничество, задержали в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, накануне около 15 часов наряд ДПС на улице Салова, 44, остановил каршеринговую «КИА Рио». За рулем легковушки был 30-летний гражданин Узбекистана. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что с ноября 2021 года он находится в международном розыске по делу о мошенничестве.

Помимо этого сотрудники полиции установили, что на территории РФ он находится без регистрации.

С водительского кресла мужчина переехал в камеру для задержанных лиц. Инициатора розыска о его поимке уведомили.

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Комментарии (4)

syshsun
Какая,на редкость,удивительная история.
261199061
Почему не ввести ограничения для них на въезд в РФ??? Всеми Льготами РФ пользуются, многие вообще без гражданства!!! Только хамство и невежество на лицо….
sergeant-1
Я было подумал, он прямо на каршеринге туда и заехал....
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