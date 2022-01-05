Иностранец на каршеринге заехал в полицейскую камеру на юге Петербурга

Гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за мошенничество, задержали в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке» 5 января, накануне около 15 часов наряд ДПС на улице Салова, 44, остановил каршеринговую «КИА Рио». За рулем легковушки был 30-летний гражданин Узбекистана. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что с ноября 2021 года он находится в международном розыске по делу о мошенничестве.



Помимо этого сотрудники полиции установили, что на территории РФ он находится без регистрации.

