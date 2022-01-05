FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Генпрокуратура обнаружила массовую кампанию по продвижению фейков о коронавирусе

8
Печать

В Интернете проходит масштабная кампания по продвижению фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции, считает Генпрокуратура России. В интервью ТАСС пресс-служба ведомства заявила, что большая часть информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, TikTok, Twitter, Facebook и Теlеgram.

«В сети Интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам представителя ведомства, в интернет-сервисах и Telegram-каналах также рекламируются справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов в обход медицинских организаций.

По запросу Генпрокуратуры в 2021 году Роскомнадзор удалил или заблокировал значительное количество недостоверных информационных материалов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Grend
Не знают как укусить себя за одно место. Никакой пропаганды нет, люди высказывают свои опасения, беспокоятся. А вот со стороны властей и есть фейк о некоей пользе недопроверенной вакцины, массовые запугивания, преступные ограничительно-репрессивные меры.
А13579
Все фейки должны совпадать с генеральной линией…
Артист ритуальных услуг
Раша тудэй(ТМ), штоле, обнаружили?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний