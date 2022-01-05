Генпрокуратура обнаружила массовую кампанию по продвижению фейков о коронавирусе

В Интернете проходит масштабная кампания по продвижению фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции, считает Генпрокуратура России. В интервью ТАСС пресс-служба ведомства заявила, что большая часть информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, TikTok, Twitter, Facebook и Теlеgram.



«В сети Интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

