30 гипнотических фото из космоса: такой нашу планету вы никогда не видели

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Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь залипать: мы утонули в архивах Роскосмоса, но нашли фантастические фотографии, которые в разные годы сделали наши космонавты. Какой они видят Землю с МКС? И чем занимаются в свободное от работы время? 30 гипнотических снимков, каждый из которых — претендент на заставку рабочего стола. Рассматривайте и повторяйте как мантру слова Гагарина: «Как прекрасна наша планета!»
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