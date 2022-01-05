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30 гипнотических фото из космоса: такой нашу планету вы никогда не видели

Что наснимали наши космонавты за годы работы на МКС.

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Это фото победило бы в челлендже «Покажи свое рабочее место»
Это фото победило бы в челлендже «Покажи свое рабочее место»Фото: Олег Кононенко / Роскосмос
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Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь залипать: мы утонули в архивах Роскосмоса, но нашли фантастические фотографии, которые в разные годы сделали наши космонавты. Какой они видят Землю с МКС? И чем занимаются в свободное от работы время? 30 гипнотических снимков, каждый из которых — претендент на заставку рабочего стола. Рассматривайте и повторяйте как мантру слова Гагарина: «Как прекрасна наша планета!»

То чувство, когда с Земли на тебя смотрят два огромных глаза
То чувство, когда с Земли на тебя смотрят два огромных глазаФото: Федор Юрчихин / Роскосмос
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Метеорный поток
Метеорный потокФото: Сергей Рязанский / Роскосмос
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Яркие облака в объективе космонавта Сергея Рязанского
Яркие облака в объективе космонавта Сергея РязанскогоФото: Сергей Рязанский / Роскосмос
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Транспортный грузовой корабль «Прогрес М-14М» в полете
Транспортный грузовой корабль «Прогрес М-14М» в полетеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Редкое явление — заснеженный Севастополь
Редкое явление — заснеженный СевастопольФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Луна из космоса
Луна из космосаФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Если приглядеться, можно увидеть египетские пирамиды
Если приглядеться, можно увидеть египетские пирамидыФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Краски Африки
Краски АфрикиФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Вулкан Попокатепетль в Мексике
Вулкан Попокатепетль в МексикеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Реки Боливии сверху похожи на гигантских червей
Реки Боливии сверху похожи на гигантских червейФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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А ночной Волгоград выглядит как золотое ожерелье
А ночной Волгоград выглядит как золотое ожерельеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Заснеженный Иркутск
Заснеженный ИркутскФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Вулканы Камчатки в апреле 2020 года
Вулканы Камчатки в апреле 2020 годаФото: Иван Вагнер / Роскосмос
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Бразилия даже из космоса похожа на карнавал
Бразилия даже из космоса похожа на карнавалФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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В космосе возможны неожиданные встречи
В космосе возможны неожиданные встречиФото: экспедиция МКС-54
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Космонавт за работой
Космонавт за работойСергей Прокопьев / Роскосмос
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Чем заняться в свободное время? Космонавт Дэниел Бёрбэнк вот на гитаре играет
Чем заняться в свободное время? Космонавт Дэниел Бёрбэнк вот на гитаре играетФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Думаете, в космосе не отмечают Хеллоуин? Как бы не так
Думаете, в космосе не отмечают Хеллоуин? Как бы не такФото: Сергей Прокопьев / Роскосмос
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Выход в открытый космос. Ноябрь 2018 года
Выход в открытый космос. Ноябрь 2018 годаФото: Олег Кононенко / Роскосмос
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Если бы космонавтов попросили показать фото с работы...
Если бы космонавтов попросили показать фото с работы...Фото: NASA / Роскосмос
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Расстыковка грузового корабля Cygnus
Расстыковка грузового корабля CygnusФото: Иван Вагнер / Роскосмос
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Северное сияние над Землей
Северное сияние над ЗемлейФото: Олег Котов / Роскосмос
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Узоры Земли
Узоры ЗемлиФото: Федор Юрчихин / Роскосмос
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Луна перед закатом
Луна перед закатомФото: Сергей Рыжиков / Роскосмос
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Кружева из облаков у берегов Новой Зеландии
Кружева из облаков у берегов Новой ЗеландииФото: Сергей Рыжиков / Роскосмос
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В 2021 году актриса Юлия Пересильд вместе со съемочной группой провела на МКС 12 дней, чтобы снять первый в истории кинематографа фильм из космоса. Дату премьеры режиссеры должны озвучить в этом году
В 2021 году актриса Юлия Пересильд вместе со съемочной группой провела на МКС 12 дней, чтобы снять первый в истории кинематографа фильм из космоса. Дату премьеры режиссеры должны озвучить в этом годуФото: Петр Дубров / Роскосмос
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Багамские острова
Багамские островаФото: Сергей Кудь-Сверчков / Роскосмос
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Ночное небо и полярное сияние
Ночное небо и полярное сияниеФото: Сергей Кудь-Сверчков / Роскосмос
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Северное сияние
Северное сияниеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
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Это фото победило бы в челлендже «Покажи свое рабочее место»
Это фото победило бы в челлендже «Покажи свое рабочее место»Фото: Олег Кононенко / Роскосмос
То чувство, когда с Земли на тебя смотрят два огромных глаза
То чувство, когда с Земли на тебя смотрят два огромных глазаФото: Федор Юрчихин / Роскосмос
Метеорный поток
Метеорный потокФото: Сергей Рязанский / Роскосмос
Яркие облака в объективе космонавта Сергея Рязанского
Яркие облака в объективе космонавта Сергея РязанскогоФото: Сергей Рязанский / Роскосмос
Транспортный грузовой корабль «Прогрес М-14М» в полете
Транспортный грузовой корабль «Прогрес М-14М» в полетеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Редкое явление — заснеженный Севастополь
Редкое явление — заснеженный СевастопольФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Луна из космоса
Луна из космосаФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Если приглядеться, можно увидеть египетские пирамиды
Если приглядеться, можно увидеть египетские пирамидыФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Краски Африки
Краски АфрикиФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Вулкан Попокатепетль в Мексике
Вулкан Попокатепетль в МексикеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Реки Боливии сверху похожи на гигантских червей
Реки Боливии сверху похожи на гигантских червейФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
А ночной Волгоград выглядит как золотое ожерелье
А ночной Волгоград выглядит как золотое ожерельеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Заснеженный Иркутск
Заснеженный ИркутскФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Вулканы Камчатки в апреле 2020 года
Вулканы Камчатки в апреле 2020 годаФото: Иван Вагнер / Роскосмос
Бразилия даже из космоса похожа на карнавал
Бразилия даже из космоса похожа на карнавалФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
В космосе возможны неожиданные встречи
В космосе возможны неожиданные встречиФото: экспедиция МКС-54
Космонавт за работой
Космонавт за работойСергей Прокопьев / Роскосмос
Чем заняться в свободное время? Космонавт Дэниел Бёрбэнк вот на гитаре играет
Чем заняться в свободное время? Космонавт Дэниел Бёрбэнк вот на гитаре играетФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина
Думаете, в космосе не отмечают Хеллоуин? Как бы не так
Думаете, в космосе не отмечают Хеллоуин? Как бы не такФото: Сергей Прокопьев / Роскосмос
Выход в открытый космос. Ноябрь 2018 года
Выход в открытый космос. Ноябрь 2018 годаФото: Олег Кононенко / Роскосмос
Если бы космонавтов попросили показать фото с работы...
Если бы космонавтов попросили показать фото с работы...Фото: NASA / Роскосмос
Расстыковка грузового корабля Cygnus
Расстыковка грузового корабля CygnusФото: Иван Вагнер / Роскосмос
Северное сияние над Землей
Северное сияние над ЗемлейФото: Олег Котов / Роскосмос
Узоры Земли
Узоры ЗемлиФото: Федор Юрчихин / Роскосмос
Луна перед закатом
Луна перед закатомФото: Сергей Рыжиков / Роскосмос
Кружева из облаков у берегов Новой Зеландии
Кружева из облаков у берегов Новой ЗеландииФото: Сергей Рыжиков / Роскосмос
В 2021 году актриса Юлия Пересильд вместе со съемочной группой провела на МКС 12 дней, чтобы снять первый в истории кинематографа фильм из космоса. Дату премьеры режиссеры должны озвучить в этом году
В 2021 году актриса Юлия Пересильд вместе со съемочной группой провела на МКС 12 дней, чтобы снять первый в истории кинематографа фильм из космоса. Дату премьеры режиссеры должны озвучить в этом годуФото: Петр Дубров / Роскосмос
Багамские острова
Багамские островаФото: Сергей Кудь-Сверчков / Роскосмос
Ночное небо и полярное сияние
Ночное небо и полярное сияниеФото: Сергей Кудь-Сверчков / Роскосмос
Северное сияние
Северное сияниеФото: орбитальная галерея космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина

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