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Роспотребнадзор: В России нет нового штамма коронавируса, выявленного во Франции

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В России не было случаев нового варианта коронавируса B.1.640.2, который обнаружили на юге Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что геномную последовательность нового варианта COVID-19 загрузили в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года. В Роспотребнадзоре отметили, что в этом штамме наблюдают большое количество мутаций.

Как подчеркнули в ведомстве, за два месяца вариант коронавируса «не получил никакого распространения». В связи с этим в Роспотребнадзоре заявили, что «нет оснований считать, что он может представлять особый интерес».

Новый вариант коронавируса обнаружили во Франции в ноябре. Зараженным был человек, вернувшийся из Камеруна.

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Комментарии (7)

Grend
Да какая разница? Этих штаммов немерено, как и у других орзешных вирусов, будем с ума сходить по каждому? Равным образом как и нет от них лекарств и не будет.
LiChaBaTa
А вы уверены, что в Росси есть надлежащее оборудование для определения данного штамма? Я вот почему-то уверен....
Kuzma
нет,так будет. откуда у чинуши такая уверенность - явление было?
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