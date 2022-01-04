Роспотребнадзор: В России нет нового штамма коронавируса, выявленного во Франции

В России не было случаев нового варианта коронавируса B.1.640.2, который обнаружили на юге Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.



В ведомстве заявили, что геномную последовательность нового варианта COVID-19 загрузили в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года. В Роспотребнадзоре отметили, что в этом штамме наблюдают большое количество мутаций.



Как подчеркнули в ведомстве, за два месяца вариант коронавируса «не получил никакого распространения». В связи с этим в Роспотребнадзоре заявили, что «нет оснований считать, что он может представлять особый интерес».

