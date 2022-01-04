Умер легендарный кремлёвский повар, кормивший и Брежнева, и Путина

В Екатеринбурге на 65-м году жизни скончался бывший кремлёвский повар Виктор Беляев. О смерти сообщил его коллега, президент областной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев 4 января.



«Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Виктор Борисович Беляев. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом», — написал он в Facebook.



Как отмечает Е1.RU, Беляев праздновал в Екатеринбурге Новый год.



В Кремле он проработал 30 лет. Начинал как обычный повар, дослужился до генерального директора комбината питания «Кремлевский». В течение своей карьеры готовил всем российским лидерам — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, а также многим мировым политикам, в том числе Ричарду Никсону и Маргарет Тэтчер.

