Одна дама на 20 кавалеров. Необычную стаю заметили в Петербурге

Редкие утки поселились в Приморском районе Петербурга на берегу Финского залива.
Бёрдвотчер Антон Кубышкин поймал в объектив стаю больших крохалей — крупных уток с узким удлинённым клювом, включённых в Красную книгу Ленинградской области, и стаю гоголей — нырковых уток.
«Удивила стая больших крохалей численностью примерно из 25 особей, состоящая из самцов и одной самочки, которая украсила эту стаю. На трех фотографиях хорошо видно эту самочку, летящую перед самцом. Так и хочется представить что-то романтическое — любовь! Но, наверное, это просто так совпало», — рассказывает 4 января фотограф в Instagram
В Петербурге можно встретить множество видов уток, самые привычные для нас — кряквы. По данным учёта водоплавающих птиц, прошлой зимой в Петербурге обитало более 10 тысяч крякв.