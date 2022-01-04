Одна дама на 20 кавалеров. Необычную стаю заметили в Петербурге

Эт самку, у примерно 60 % видов птиц взрослые особи не имеют выраженного полового диморфизма, то есть самцы и самки внешне практически не различимы. Специалисты, имеющие большой опыт работы с птицами, стараются найти разницу между полами: небольшие отличия в размерах тела, более изящные головы у самок, более массивный и длинный клюв у самца, отличия в поведении и характере движений. Для отличия по полу попугаев неразлучников предлагают такие советы: самка более сварлива и подвижна, она шире ставит лапки, если взять этих попугаев за ноги и перевернуть их вниз головой, то самки при этом пугаются, сгибают ноги, а самцы ведут себя спокойно и довольно долго могут оставаться в таком положении.