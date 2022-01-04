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Одна дама на 20 кавалеров. Необычную стаю заметили в Петербурге

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Редкие утки поселились в Приморском районе Петербурга на берегу Финского залива.

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Бёрдвотчер Антон Кубышкин поймал в объектив стаю больших крохалей — крупных уток с узким удлинённым клювом, включённых в Красную книгу Ленинградской области, и стаю гоголей — нырковых уток.

«Удивила стая больших крохалей численностью примерно из 25 особей, состоящая из самцов и одной самочки, которая украсила эту стаю. На трех фотографиях хорошо видно эту самочку, летящую перед самцом. Так и хочется представить что-то романтическое — любовь! Но, наверное, это просто так совпало», — рассказывает 4 января фотограф в Instagram

.

В Петербурге можно встретить множество видов уток, самые привычные для нас — кряквы. По данным учёта водоплавающих птиц, прошлой зимой в Петербурге обитало более 10 тысяч крякв.

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Комментарии (3)

bugs-bunny
Сначала подумал, про "собачью свадьбу" новость будет, а тут про утиную.
"Бёрдвотчер" значит в ИнСтоГрамм пишет, надо запомнить. 2021-й принес нам в "великий и могучий" слова "экзистенциальный", "нарратив", "инклюзивно".
Mil Muertes
Эт самку, у примерно 60 % видов птиц взрослые особи не имеют выраженного полового диморфизма, то есть самцы и самки внешне практически не различимы. Специалисты, имеющие большой опыт работы с птицами, стараются найти разницу между полами: небольшие отличия в размерах тела, более изящные головы у самок, более массивный и длинный клюв у самца, отличия в поведении и характере движений. Для отличия по полу попугаев неразлучников предлагают такие советы: самка более сварлива и подвижна, она шире ставит лапки, если взять этих попугаев за ноги и перевернуть их вниз головой, то самки при этом пугаются, сгибают ноги, а самцы ведут себя спокойно и довольно долго могут оставаться в таком положении.
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