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Краснодарский полицейский погиб, получив выстрел фейерверком в голову

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Инспектор ДПС получил смертельные травмы в новогоднюю ночь в Краснодарском крае. Мужчине выстрелили салютом в голову. Об этом 4 января сообщает РИА Новости.

По данным телеграм-канала «База», в Кущевском районе в новогоднюю ночь сразу после боя курантов и под гимн России инспектор ДПС со знакомым казаком-дружинником пытались запустить фейерверк.

Судя по опубликованному видео, механизм не сразу сработал, залп вышел неожиданно и попал полицейскому в голову. Мужчина провёл несколько дней в реанимации и 4 января скончался.

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Комментарии (14)

Джеко
Щас запретят все!
shushu
не пойму, второй уже. Что, только полицейские попадают или только про них пишут.
Чёрт Опасный
Ушёл под гимн страны.... красиво и с фейерверками.
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