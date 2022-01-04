Краснодарский полицейский погиб, получив выстрел фейерверком в голову

Инспектор ДПС получил смертельные травмы в новогоднюю ночь в Краснодарском крае. Мужчине выстрелили салютом в голову. Об этом 4 января сообщает РИА Новости.



По данным телеграм-канала «База», в Кущевском районе в новогоднюю ночь сразу после боя курантов и под гимн России инспектор ДПС со знакомым казаком-дружинником пытались запустить фейерверк.



Судя по опубликованному видео, механизм не сразу сработал, залп вышел неожиданно и попал полицейскому в голову. Мужчина провёл несколько дней в реанимации и 4 января скончался.

