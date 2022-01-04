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Петербург в 2021 году занял второе место по экспорту в России

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Петербург по итогам 9 месяцев прошлого года занял второе место в России по объему экспорта. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Лидерство традиционно осталось за Москвой. Тем не менее объем экспорта петербургских предприятий по сравнению с 2020 годом увеличился более чем на 40% и составил 21,92 млрд долл. США. В прошлом году продукция Северной столицы поставлялась в 163 страны от 5838 организаций. Лидирующие отрасли — легковые автомобили (прирост 60%), газетная бумага, специализированный автотранспорт, электрические двигатели, механическое оборудование, аппаратуры связи и другое.

В этом списке была пропущена одна значительная отрасль — поставка грузовых и пассажирских судов. В сентябре в рамках Восточного экономического форума Смольный сообщил, что в рейтинге регионов Петербург занял первое место в стране по объемам экспорта специализированных судов и второе место — по экспорту грузовых и пассажирских судов. Точных объемов не называлось, но отмечалось, что поставки за рубеж выросли на 260%. Внушительный рост проверила «Фонтанка» и выяснила, почему рекордов нет.

В Смольном также добавили, что в прошлом году предприятия могли подать заявку на получение субсидии. Было рассмотрено 181 заявление и заключено 80 соглашений на общую сумму 66,5 млн рублей. Это на 35% больше, чем в 2020 году.

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Комментарии (2)

265055770
И какой марки автомобили собирают в Питере? И куда экспортируют?
bluxer
прочитал не "по экспорту", а "по эскорту".
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