Петербург в 2021 году занял второе место по экспорту в России

Петербург по итогам 9 месяцев прошлого года занял второе место в России по объему экспорта. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного.



Лидерство традиционно осталось за Москвой. Тем не менее объем экспорта петербургских предприятий по сравнению с 2020 годом увеличился более чем на 40% и составил 21,92 млрд долл. США. В прошлом году продукция Северной столицы поставлялась в 163 страны от 5838 организаций. Лидирующие отрасли — легковые автомобили (прирост 60%), газетная бумага, специализированный автотранспорт, электрические двигатели, механическое оборудование, аппаратуры связи и другое.

