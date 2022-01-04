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В ВОЗ заявили, что с ноября отслеживают новый штамм COVID-19, обнаруженный во Франции

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Всемирная организация здравоохранения уже два месяца отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2. Об этом заявил на брифинге 4 января эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — цитирует его РИА Новости.

Об обнаружении новой вариации COVID-19 стало известно после публикации исследования Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). Ее выявили в ноябре у человека, который вернулся из Камеруна. Известно, что этим штаммом, содержащим 46 мутаций, заражены как минимум 12 человек на юго-востоке Франции.

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Комментарии (11)

iphonedimona
Обнулить всех уколотых и обнулить их товарные коды. Вколоть всем новую жижу.
Hans-Christian
Надо сбросить какую-нибудь не очень мощную бомбу на юго-восток Франции, чтобы этих 12 человек накрыло. Бесчеловечно, да. Но, падла 🥸, эффективно.
shutnik78
надо спутнег 7 готовить!!! и всех колоть, всё закрывать и запрещать!!
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