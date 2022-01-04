В ВОЗ заявили, что с ноября отслеживают новый штамм COVID-19, обнаруженный во Франции

Всемирная организация здравоохранения уже два месяца отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2. Об этом заявил на брифинге 4 января эксперт ВОЗ Абди Махамуд.



«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — цитирует его РИА Новости.



Об обнаружении новой вариации COVID-19 стало известно после публикации исследования Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). Ее выявили в ноябре у человека, который вернулся из Камеруна. Известно, что этим штаммом, содержащим 46 мутаций, заражены как минимум 12 человек на юго-востоке Франции.

