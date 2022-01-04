В Купчино по обочинам слоняется потерявшаяся свинья

Домашняя свинка отбилась от хозяина во Фрунзенском районе Петербурга. Питомец ищет дорогу домой в опасной близости к проезжей части.
Чёрную свинью заметили горожане в Альпийском переулке 4 января. Животное следовало по обочине, затем свернуло во дворы.
Автор: vk.com/kupchinonews
В комментариях пользователи начали шутить о сбежавшем праздничном ужине. Некоторые проявили сочувствие и пожелали хозяину скорее найти потеряшку.
Самая медийная свинья Петербурга Варвара живёт на Васильевском острове. Подробнее её историю читайте на «Фонтанке».