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В Купчино по обочинам слоняется потерявшаяся свинья

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Домашняя свинка отбилась от хозяина во Фрунзенском районе Петербурга. Питомец ищет дорогу домой в опасной близости к проезжей части.

Чёрную свинью заметили горожане в Альпийском переулке 4 января. Животное следовало по обочине, затем свернуло во дворы.

Автор: vk.com/kupchinonews

В комментариях пользователи начали шутить о сбежавшем праздничном ужине. Некоторые проявили сочувствие и пожелали хозяину скорее найти потеряшку.

Самая медийная свинья Петербурга Варвара живёт на Васильевском острове. Подробнее её историю читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

Кровокрас
подумал что тут новость про Беглова
Vikilein
А это не кабан?
aprahka
Ходячий шпик.
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