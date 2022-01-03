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Умер Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, ставший героем мемов о теории заговора

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Француз русского происхождения Игорь Богданов скончался в возрасте 72 лет, пережив своего брата-близнеца Григория всего на 6 дней. Об этом 3 января сообщает издание Le Progres.

«В мире и любви, в окружении детей и семьи Игорь Богданов ушел на свет в понедельник, 3 января 2022 года», — написали его родственники в сообщении, отправленном его агентом.

Игорь и Григорий (Гришка) Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились в 1949 году в семье художника Юрия Михайловича Остасенко-Богданова и Майи Коловрат-Краковской, внебрачной дочери чешско-австрийской графини Берты Генриетты Катерины Надин Коловрат-Краковской. Считается, что отцом Майи был темнокожий оперный певец Роланд Хэйес.

Братья выросли в замке бабушки-графини в Сен-Лари на юге Франции. С детства они увлекались наукой, а в 70-е прославились в качестве ведущих научно-популярных программ на французском телевидении. С 90-х Игорь и Григорий начали менять внешность при помощи пластической хирургии, затем они стали известными интернет-персонажами благодаря мемам, которые начали появляться на имиджбордах.

На 4chan появилась шуточная теория о том, что их семейство самое могущественное в мире, стоит выше Ротшильдов, управляет всей Землёй и даже контактирует с внеземными цивилизациями. В 2017 году популярным стал мем с фотографией Игоря Богданова, говорящего по телефону. Одна из самых известных картинок называется «Звонок, который спас Европу».

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Комментарии (3)

bluxer
est mort в переводе значит каза болду
тов
Если трете комменты всех, то зачем вообще открыли комментарии к этой рекламной "новости"?
266977398
Не в Казанском, а в Исаакиевском
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