Умер Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, ставший героем мемов о теории заговора

Француз русского происхождения Игорь Богданов скончался в возрасте 72 лет, пережив своего брата-близнеца Григория всего на 6 дней. Об этом 3 января сообщает издание Le Progres.



«В мире и любви, в окружении детей и семьи Игорь Богданов ушел на свет в понедельник, 3 января 2022 года», — написали его родственники в сообщении, отправленном его агентом.



Игорь и Григорий (Гришка) Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились в 1949 году в семье художника Юрия Михайловича Остасенко-Богданова и Майи Коловрат-Краковской, внебрачной дочери чешско-австрийской графини Берты Генриетты Катерины Надин Коловрат-Краковской. Считается, что отцом Майи был темнокожий оперный певец Роланд Хэйес.