В Дагестане застрелили бизнесмена. Его обвиняли в хищениях на сотни миллионов

Тело бизнесмена Мурадхана Ризаева нашли в Махачкале с огнестрельными ранениями. Об этом 3 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Была найдено изначально тело мужчины с тремя огнестрельными выстрелами. Позднее тело опознали. Это соучредитель компании «Гранит». Кто в него стрелял, выясняют следователи», – заявил собеседник информагентства.



По его словам, предприниматель обвиняется в хищениях более полумиллиарда рублей, дело находится на рассмотрении в суде. Как пишет ТАСС, речь идет о хищении 576 млн рублей из бюджета Дагестана. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

