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В Дагестане застрелили бизнесмена. Его обвиняли в хищениях на сотни миллионов

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Тело бизнесмена Мурадхана Ризаева нашли в Махачкале с огнестрельными ранениями. Об этом 3 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Была найдено изначально тело мужчины с тремя огнестрельными выстрелами. Позднее тело опознали. Это соучредитель компании «Гранит». Кто в него стрелял, выясняют следователи», – заявил собеседник информагентства.

По его словам, предприниматель обвиняется в хищениях более полумиллиарда рублей, дело находится на рассмотрении в суде. Как пишет ТАСС, речь идет о хищении 576 млн рублей из бюджета Дагестана. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Странно, что не слышно визгов Бастрыкина. Или он так увлёкся борьбой с Тилем Линдеманом, что на убийства даже внимания не обращает?
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