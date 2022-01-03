Туристы провалились под лёд в Алтайском крае

Люди провалились под лёд на Лебедином озере в Алтайском крае. Об этом 3 января сообщает местное издание «Алтайская правда» со ссылкой на очевидцев.



Пострадавшие попытались пройти по льду к мостикам, чтобы покормить лебедей. Сделать этого они не смогли и упали в воду под крики птиц. Среди упавших были и дети. В соцсетях предполагают, что туристы оказались в воде, потому что решили обойти очередь и пройти без билета.

