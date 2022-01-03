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РАН: В новом году COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

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Президент Российской академии наук заявил о том, что в 2022 году коронавирус войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — сказал 3 января Александр Сергеев в комментарии ТАСС.

По его словам, для борьбы с коронавирусом уже появились вакцины и препараты. При надежных протоколах по применению лекарств COVID-19 будет восприниматься как грипп. В качестве примера Сергеев привел эпидемию гонконгского гриппа.

Президент РАН также полагает, что высокий уровень смертности в РФ связан с низким уровнем вакцинирования.

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Комментарии (11)

260657101
Господи, почему идиотизм так заразен. Что за чушь несет Сергееев, на чем основан тот бред что он несет? Если чел занимает высокий пост и даже имел какие то ранее заслуги, то если он несете чушь, она и выглядит как чушь. Позорище.
VKuser199962806
Напомните этому Сергееву, что он физик. И выглядит как клоун, когда раздаёт медицинские прогнозы.
Денеб
РАН порадовала......
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