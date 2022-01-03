РАН: В новом году COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

Президент Российской академии наук заявил о том, что в 2022 году коронавирус войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.



«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — сказал 3 января Александр Сергеев в комментарии ТАСС.



По его словам, для борьбы с коронавирусом уже появились вакцины и препараты. При надежных протоколах по применению лекарств COVID-19 будет восприниматься как грипп. В качестве примера Сергеев привел эпидемию гонконгского гриппа.



Президент РАН также полагает, что высокий уровень смертности в РФ связан с низким уровнем вакцинирования.

