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Путин поручил закрыть угольные шахты с высоким риском аварий

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

Сделать это необходимо «с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы», сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля 3 января. Глава государства ждет доклада до 1 мая.

Кроме того, Путин поручил установить «исчерпывающий перечень требований» безопасности шахт и ввести в КоАП административную приостановку деятельности за нарушения при дегазации шахт. При проведении госнадзора на опасных производственных объектах будут использовать видеорегистраторы.

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Комментарии (13)

ZavtraBudetLuchshe
Новый год начался с замечательных, с буквы ох историй... От беглова до самого
ShkVAl
А где работы искать шахтёрам?
Урус-Баши
Надо подумать о компенсации владельцам шахт, приватизировавших их в прошлые годы. Нехорошо забывать о государствообразующих личностях. Дополнительный налог с остальных граждан, не проявивших способностей при приватизации, строго необходим. И, безусловно, это полностью оправдывает повышение стоимости коммунальных услуг. Правильной дорогой идёте. но нужно поприжать ещё.
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