Путин поручил закрыть угольные шахты с высоким риском аварий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

Сделать это необходимо «с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы», сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля 3 января. Глава государства ждет доклада до 1 мая.

Кроме того, Путин поручил установить «исчерпывающий перечень требований» безопасности шахт и ввести в КоАП административную приостановку деятельности за нарушения при дегазации шахт. При проведении госнадзора на опасных производственных объектах будут использовать видеорегистраторы.

