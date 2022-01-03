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В прокат выпустят «Свингеров» с Дмитрием Нагиевым

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С 6 января в кино начнут показывать «Свингеров» — может, и подходящий по настроению к новогодним праздникам, но уж очень противоречивый фильм. Это комедия про современных русских обывателей, которые решили разнообразить свою жизнь, поменявшись сексуальными партнерами.

Фото: vlgfilm.ru/
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Главные роли сыграл вполне себе беспроигрышный набор отменных комиков во главе с Дмитрием Нагиевым — Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков. То есть смешно будет точно. Но вот смотреть не краснея, как взрослые люди пытаются шутить о сексе, путаясь в терминологии (судя по всему, создатели не слишком разбираются в ней) и постоянно уходя от выбранной темы, вряд ли получится.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vlgfilm.ru/

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