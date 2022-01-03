В прокат выпустят «Свингеров» с Дмитрием Нагиевым

С 6 января в кино начнут показывать «Свингеров» — может, и подходящий по настроению к новогодним праздникам, но уж очень противоречивый фильм. Это комедия про современных русских обывателей, которые решили разнообразить свою жизнь, поменявшись сексуальными партнерами.
Главные роли сыграл вполне себе беспроигрышный набор отменных комиков во главе с Дмитрием Нагиевым — Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков. То есть смешно будет точно. Но вот смотреть не краснея, как взрослые люди пытаются шутить о сексе, путаясь в терминологии (судя по всему, создатели не слишком разбираются в ней) и постоянно уходя от выбранной темы, вряд ли получится.
16+
Иван Чувиляев