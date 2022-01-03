Умер автор музыки к «Улице Сезам» Стивен Лоуренс

Скончался композитор Стивен Лоуренс, который сочинил музыку к американской детской передаче «Улица Сезам». Об этом 3 января сообщает журнал Variety со ссылкой на его жену Кантор Кэти Лоуренс.



Композитору было 82 года. По данным издания, он умер в четверг в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл (штат Нью-Джерси).



Лоуренс более 30 лет писал музыку к «Улице Сезам», он создал более 300 песен для этой передачи. Композитор трижды был удостоен премии «Эмми» за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.

