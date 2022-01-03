Участницу «Пацанок» заподозрили в нападении с ножом на мать в Ленобласти

Девушка, которая принимала участие в шоу «Пацанки», была доставлена в отдел полиции. Ее подозревают в нападении на мать.



«Вечером 2 января в гатчинскую полицию поступило сообщение о поножовщине в квартире дома на улице Красных Военлетов в Гатчине. По предварительным данным, во время ссоры 26-летняя Регина ударила ножом в спину 46-летнюю мать», — об этом 3 января сообщает издание 47news.



В доставленной в участок девушке узнали участницу первого сезона «Пацанок». До финала шоу на телеканале «Пятница» она не дошла.

