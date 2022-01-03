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Участницу «Пацанок» заподозрили в нападении с ножом на мать в Ленобласти

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Девушка, которая принимала участие в шоу «Пацанки», была доставлена в отдел полиции. Ее подозревают в нападении на мать.

«Вечером 2 января в гатчинскую полицию поступило сообщение о поножовщине в квартире дома на улице Красных Военлетов в Гатчине. По предварительным данным, во время ссоры 26-летняя Регина ударила ножом в спину 46-летнюю мать», — об этом 3 января сообщает издание 47news.

В доставленной в участок девушке узнали участницу первого сезона «Пацанок». До финала шоу на телеканале «Пятница» она не дошла.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

261215271
Что посеешь, то пожнешь.
iSFW
Теперь финал не пропустит.
тов
Какая гадость телевизор.

Жизнь вообще без телевизора дома не только возможна, но и намного приятнее и богаче впечатлениями.

А времени то насколько больше становится.
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