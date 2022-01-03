Огонь по своим. В Петербурге запутанный семейный конфликт привел к стрельбе, как в гангстерских боевиках

Менеджер из Петербурга написал заявление в полицию на нынешнего мужа своей бывшей жены. Мужчина считает, что именно он палил по его машине из проезжающего каршеринга.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в дежурную часть главка позвонил 34-летний житель города и рассказал, что около трёх дня на улице Корнея Чуковского по его машине стреляли.



Заявитель якобы рассмотрел лицо стрелка, и это новый муж его бывшей возлюбленной. Из каршеринга он высунулся с пистолетом и начал палить по «Фольксвагену Пассату» и «Киа Рио», последняя машина зарегистрирована на их бывшую и настоящую супругу. У обоих автомобилей повреждены стекла. Сумма ущерба устанавливается, дело пока не возбуждено.

