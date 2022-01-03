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Огонь по своим. В Петербурге запутанный семейный конфликт привел к стрельбе, как в гангстерских боевиках

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Менеджер из Петербурга написал заявление в полицию на нынешнего мужа своей бывшей жены. Мужчина считает, что именно он палил по его машине из проезжающего каршеринга.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в дежурную часть главка позвонил 34-летний житель города и рассказал, что около трёх дня на улице Корнея Чуковского по его машине стреляли.

Заявитель якобы рассмотрел лицо стрелка, и это новый муж его бывшей возлюбленной. Из каршеринга он высунулся с пистолетом и начал палить по «Фольксвагену Пассату» и «Киа Рио», последняя машина зарегистрирована на их бывшую и настоящую супругу. У обоих автомобилей повреждены стекла. Сумма ущерба устанавливается, дело пока не возбуждено.

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Комментарии (8)

chip1
Запутанное дело! Политическое!
Akabos
Из новости я очевидно понял: Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре разных человека!
Урус-Баши
Ни расчленёнки, ни закатывания в бетон. Не интересно. Не понял, кто кому изменил, но тот, кому изменили переживать не должен. Новую жену найдёт. Земля круглая, но на каждом углу бабы стоят, замуж назойливо просятся. Вчера на Невском обратил внимание. И у Астории вообще толпа стоит. Все в прикиде, духами пахнут...всё на месте.
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