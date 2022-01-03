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Минпромторг: В России могут начать производить иностранные вакцины от COVID-19

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Глава Минпромторга России допустил производство зарубежных вакцин от коронавируса на территории РФ.

«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — так 3 января Денис Мантуров ответил ТАСС на вопрос о возможности производства иностранных препаратов против коронавируса в РФ.

По его словам, окончательное решение должно принимать Министерство здравоохранения. В России сейчас производятся шесть отечественных вакцин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что иностранные производители пока не обращались за регистрацией в стране.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Астразеноковскую ковидшилд же делают на экспорт.
SKPTM
Могут.
Могут начать производство, а могут и не начать.
Бессмысленные пресс-релизы.
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