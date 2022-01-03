Минпромторг: В России могут начать производить иностранные вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга России допустил производство зарубежных вакцин от коронавируса на территории РФ.



«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — так 3 января Денис Мантуров ответил ТАСС на вопрос о возможности производства иностранных препаратов против коронавируса в РФ.



По его словам, окончательное решение должно принимать Министерство здравоохранения. В России сейчас производятся шесть отечественных вакцин.

