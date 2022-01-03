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«Речь не идет о вторжении». РПЦ объяснила свою экспансию на Африку

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Русская православная церковь создала представительства в Африке в ответ на просьбы местных священников, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Так он отреагировал на обвинения во вторжении на чужую территорию.

«Речь не идет о вторжении, ослаблении Александрийского патриархата. Речь идет просто о том, чтобы дать возможность тем православным верующим, которые не хотят ассоциироваться с расколом, иметь общение с канонической Православной церковью и получать от канонических священников святое причастие и другие таинства», — сказал Иларион 2 января в эфире телеканала «Россия 24».

Спикер сослался на настойчивые просьбы африканского духовенства, недовольного тем, что его непосредственный «шеф» — патриарх Александрийский Феодор — поддержал создание самостоятельной православной церкви на Украине.

К концу 2021 года РПЦ создала представительство, называемое экзархатом, в Африке. В него вошли две свежеиспеченные епархии — Северо-Африканская и Южно-Африканская. В состав Московского патриархата вошли 102 священника из восьми стран.

Африка — каноническая территория Александрийского патриархата. Это вторая после Константинопольской православная церковь по значимости и авторитету. Она расположена в Александрии — втором крупнейшем городе Египта.

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Комментарии (3)

Hutu
ЗАО РПЦ решило прибрать к рукам и Африку..... А почему бы и нет?
alexadmin
Какая, к черту, каноническая церковь? Православные в Африке были, когда никакого гундяевского проекта и в помине не было.
bluxer
И хорошо. Где у женщин самые кудрявые волосы?
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