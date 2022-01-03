«Речь не идет о вторжении». РПЦ объяснила свою экспансию на Африку

Русская православная церковь создала представительства в Африке в ответ на просьбы местных священников, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Так он отреагировал на обвинения во вторжении на чужую территорию.

«Речь не идет о вторжении, ослаблении Александрийского патриархата. Речь идет просто о том, чтобы дать возможность тем православным верующим, которые не хотят ассоциироваться с расколом, иметь общение с канонической Православной церковью и получать от канонических священников святое причастие и другие таинства», — сказал Иларион 2 января в эфире телеканала «Россия 24».