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Что посмотреть на каникулах: 5 фильмов и 5 сериалов для всей семьи

Спешите, если еще не видели, у вас для этого целая неделя зимы!

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Отличная компания, чтобы скоротать новогодние каникулы всей семьей
Отличная компания, чтобы скоротать новогодние каникулы всей семьейКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Даем отличный совет, как сократить зиму на неделю. Знакомитесь с одними из лучших (по нашему скромному мнению) семейных фильмов и сериалов и проводите новогодние каникулы перед экраном.

К сожалению, российских фильмов в этой подборке не так много, как хотелось бы. Но мы просто не могли позволить себе рекомендовать кино, где Филипп Киркоров играет золотую Жар-Птицу табака, а злодей по имени Сосулька (Сосулька!), одновременно похожий на Кита Флинта, Шуру, Михаила Горшенева и Михаила Ефремова не в лучшие годы, создает демоническое мороженое, чтобы контролировать людей. Сказки сказками, но давайте держать себя в руках, киноделы.

«Круэлла»

Шестьдесят долгих лет человечество знало о существовании «101 далматинца» (первый мультик о приключениях пятнистых собак вышел в 1961 году) и коварной Круэллы Де Виль, но никто так и не понимал, почему эта экстравагантная мадам стала злодейкой. Настало время это узнать.

Действие фильма «Круэлла» разворачивается в те годы, когда разноволосая госпожа была юной девушкой, да и звали ее иначе — Эстелла. Она начинает покорять мир британской моды, знакомится с главой престижного модного дома, баронессой фон Хельман, и с этого момента в творческой девочке с хорошим вкусом просыпается ее второе «я» — та самая Круэлла, с которой мы уже знакомы. К чему это привело, все в курсе, а вот как Эстелла превратилась в кошмар далматинцев и собачников, рассказывает фильм «Круэлла». Взрослым мальчикам особенно понравится, что главная героиня чертовски похожа на Эмму Стоун. Хотя, постойте, это же и есть Эмма Стоун!

Трейлер фильма «Круэлла»

Автор: Disney Россия / YouTube.com

«Космический джем: Новое поколение»

Понятно, что у нового поколения детей другие кумиры — разные там Фиксики, свинки Пеппы и прочие малыши Бинги. Но это же «Космический джем». Это же Looney Tunes. Пусть и 25 лет спустя герои кажутся не такими душевными, как раньше (но это просто потому, что «раньше было лучше»), а вместо Майкла Джордана одну из немногочисленных человеческих ролей играет Леброн Джеймс (но он ведь тоже суперзвезда НБА!).

Зато как изменилась за долгие годы команда Вышибал! И у всех появились новые трюки и суперприемы. Койот вот, например, может клонировать сам себя с помощью специальной машины (ну ладно, это вышло случайно), а бабуля может позволить себе в перерыве нахлестаться комбучи. Как вы понимаете, «взрослый» юмор здесь тоже присутствует. Как и Лола Банни. Куда ж без нее?

Трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение»

Автор: WBRussia / YouTube.com

«Том и Джерри»

У заклятых друзей Тома и Джерри новых трюков и ловушек в арсенале особенно не прибавилось, но за время своего противостояния они их накопили столько, что создателям фильма не составило труда собрать из этого квинтэссенцию лучших приемов. И растянуть их на час и сорок минут.

Теперь Джерри живет в отеле и, само собой, он здесь нежеланный гость. Устранить маленькую проблему должна Хлоя Грейс Морец в роли администратора гостинцы. Она-то и берет «на работу» Тома.

Трейлер фильма «Том и Джерри»

Автор: WBRussia / YouTube.com

«Зверопой-2»

Не знаем, что вы делали в пятилетний перерыв между первым «Зверопоем» и его сиквелом, который вышел в конце 2021 года. Наверное, нещадно взрослели. Кстати, некоторые слишком уж повзрослевшие дяди говорят, мол, у второго «Зверопоя» недостаточно глубины, сюжетные повороты предсказуемы, а шоу-бизнес авторы показали как-то слишком беззубо, а ведь «как лихо и едко можно было бы пройтись по современному шоу-бизнесу». Вы серьезно? Это же детский мультфильм. Там и возрастной ценз есть — 6+.

«Зверопой-2» — тот самый случай, когда можно отлично провести время всей семьей в компании уже известных героев (впрочем, парочка новых тоже есть). Включил, слушаешь музыку (это же мюзикл, как-никак), радуешься победам персонажей и наслаждаешься шоу. Ну и, в конце концов, это же про мечты.

Трейлер мультфильма «Зверопой-2»

Автор: iVideos / YouTube.com

«Конёк-горбунок»

Женщины в ледяных гробах, водяные драконы, свирепые шторма — и всё это у черта на куличиках. Наконец-то у нас есть возможность не просто узнать, где они находятся, но и увидеть, что они собой представляют.

«Конёк-горбунок» — та самая сказка, с которой все знакомы с детства, правда, со времен Петра Ершова она претерпела некоторые изменения. Горбунок перенял привычки у осла из «Шрека» (да и в целом выглядит, как его дальний родственник), компьютерную графику используют не всегда умело, зато часто, ну хоть Иван по-прежнему дурак. Закрывая глаза на мелкие недочеты, получаем сказочную историю с красивой картинкой — как будто листаешь альбом с репродукциями или перебираешь старинную коллекцию трехмерных открыток.

Трейлер фильма «Конёк-горбунок»

Автор: SonyPicturesRU / YouTube.com

«Семейка Крудс: Семейное древо»

В 2013 году мы узнали историю доисторического семейства, чей дом уничтожило землетрясение. И эта семья стала одной из немногих, злоключения которых стали коммерчески успешными. Когда стало понятно, что парой полнометражных фильмов о древних людях не обойтись, их создатели решили продлить радость встреч с семейкой Крудс на целый сериал.

Здесь всё по-прежнему. Самая прекрасная ферма в мире, Крудсы и Беттерманы, соперничество, разногласия, комедия положений и какой-никакой хеппи-энд.

Трейлер сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

Автор: Трейлеры Фильмы-новинки / YouTube.com

«Олаф представляет»

А вот из «Холодного сердца» самым популярным и запоминающимся персонажем стал кто? Правильно, снеговик Олаф. Ему-то и досталось в итоге собственное шоу. Его задумка проста: Олаф пересказывает и показывает в своей манере сцены из известных мультфильмов Disney, так что каждая серия становится забавной пародией на диснеевскую классику и некоторые новые мультфильмы: «Короля льва», «Русалочку», «Моану», «Рапунцель» и другие.

Трейлер сериала «Олаф представляет»

Автор: Walt Disney Animation Studios / YouTube.com

«Тайное общество мистера Бенедикта»

Диснеевский сериал про одаренных сирот-детективов по мотивам популярной книжной серии. Четверо сирот, которых объединяют разные уникальные способности, собраны эксцентричным мистером Бенедиктом, чтобы предотвратить заговор с глобальными последствиями.

Однажды в газете появляется загадочное объявление, на которое тут же откликаются десятки детей. После сложнейшей проверки остаются лишь четверо ребят. Вскоре после этого «победители» оказываются в необычной школе, называющейся «Институт». Изначально друзьям казалось, что это просто какая-то глупая, но продуманная шутка, и никто не подозревал, чем эта история обернется на самом деле.

Трейлер сериала «Тайное общество мистера Бенедикта»

Автор: Movies for everyday / YouTube.com

«Варварка и тролль»

Веселый мостовой тролль Эван решает отправиться в мир Готмории, чтобы осуществить мечту всей своей жизни — стать певцом. Вскоре он встречает Брендару, которую недавно изгнали из Королевского Ордена Принцесс-Воинов. Воительница получила известность как варварка, которую стоит бояться и уважать. После того, как Эван убеждает Брендару взять его с собой на поиски злого демона, они сталкиваются с множеством захватывающих и порой рискованных приключений.

Совсем малышам «Варварка и тролль», возможно, будет не до конца понятен (хотя здесь же куклы — необязательно даже всё понимать), а вот детям среднего и старшего школьного возраста, которым интересны более запутанные истории, рассказанные в формате квеста, — самое то. Этот кукольный сериал о ценности дружбы, которая зарождается между совершенно разными по характеру персонажами. Герои на собственном примере учат быть терпеливыми, уважать и поддерживать друг друга.

Трейлер сериала «Варварка и тролль»

Автор: JoBlo Animated Videos / YouTube.com

«Знаменитые питомцы»

Думаете, почему какая-то собака или кошка собирает в Сети больше лайков за один пост, чем все ваши фотографии, вместе взятые? Ну, во-первых, животных любят почти все. Во-вторых, с героями сериала «Знаменитые питомцы» занимаются по специальной программе, которую придумали в компании «Петс он Кью». Здесь занимаются управлением талантами и работают с самыми известными хвостатыми инфлюенсерами в соцсетях. Будьте уверены, каждый из этих персонажей — милейшее и очаровательное существо. Даже победитель конкурса на самую страшную собаку.

Трейлер сериала «Знаменитые питомцы»

Автор: Netflix / YouTube.com

Думаем, с этой десяткой вы точно найдете, чем занять себя в ближайшее время, а то и дольше. Один из главных плюсов героев этой подборки в том, что посмотреть их можно дома, в Интернете. В любое удобное время.

Что из этого вы точно будете смотреть?

Отличная компания, чтобы скоротать новогодние каникулы всей семьей
Отличная компания, чтобы скоротать новогодние каникулы всей семьейКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (2)

261697121
Ничего из этого смотреть не буду. Круэлла не зашла. На комикс не тянет, на драму тоже, как комедия не смешна.

Видимо будем семьёй смотреть Бобу Фетта.
Кровокрас
порекомендовать конька-горбунка было большой ошибкой
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