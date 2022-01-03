Что посмотреть на каникулах: 5 фильмов и 5 сериалов для всей семьи

Отличная компания, чтобы скоротать новогодние каникулы всей семьей Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Даем отличный совет, как сократить зиму на неделю. Знакомитесь с одними из лучших (по нашему скромному мнению) семейных фильмов и сериалов и проводите новогодние каникулы перед экраном. К сожалению, российских фильмов в этой подборке не так много, как хотелось бы. Но мы просто не могли позволить себе рекомендовать кино, где Филипп Киркоров играет золотую Жар-Птицу табака, а злодей по имени Сосулька (Сосулька!), одновременно похожий на Кита Флинта, Шуру, Михаила Горшенева и Михаила Ефремова не в лучшие годы, создает демоническое мороженое, чтобы контролировать людей. Сказки сказками, но давайте держать себя в руках, киноделы.

«Круэлла»

Шестьдесят долгих лет человечество знало о существовании «101 далматинца» (первый мультик о приключениях пятнистых собак вышел в 1961 году) и коварной Круэллы Де Виль, но никто так и не понимал, почему эта экстравагантная мадам стала злодейкой. Настало время это узнать.

Действие фильма «Круэлла» разворачивается в те годы, когда разноволосая госпожа была юной девушкой, да и звали ее иначе — Эстелла. Она начинает покорять мир британской моды, знакомится с главой престижного модного дома, баронессой фон Хельман, и с этого момента в творческой девочке с хорошим вкусом просыпается ее второе «я» — та самая Круэлла, с которой мы уже знакомы. К чему это привело, все в курсе, а вот как Эстелла превратилась в кошмар далматинцев и собачников, рассказывает фильм «Круэлла». Взрослым мальчикам особенно понравится, что главная героиня чертовски похожа на Эмму Стоун. Хотя, постойте, это же и есть Эмма Стоун!



Трейлер фильма «Круэлла» Автор: Disney Россия / YouTube.com

«Космический джем: Новое поколение»

Понятно, что у нового поколения детей другие кумиры — разные там Фиксики, свинки Пеппы и прочие малыши Бинги. Но это же «Космический джем». Это же Looney Tunes. Пусть и 25 лет спустя герои кажутся не такими душевными, как раньше (но это просто потому, что «раньше было лучше»), а вместо Майкла Джордана одну из немногочисленных человеческих ролей играет Леброн Джеймс (но он ведь тоже суперзвезда НБА!).



Зато как изменилась за долгие годы команда Вышибал! И у всех появились новые трюки и суперприемы. Койот вот, например, может клонировать сам себя с помощью специальной машины (ну ладно, это вышло случайно), а бабуля может позволить себе в перерыве нахлестаться комбучи. Как вы понимаете, «взрослый» юмор здесь тоже присутствует. Как и Лола Банни. Куда ж без нее?

Трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» Автор: WBRussia / YouTube.com

«Том и Джерри»

У заклятых друзей Тома и Джерри новых трюков и ловушек в арсенале особенно не прибавилось, но за время своего противостояния они их накопили столько, что создателям фильма не составило труда собрать из этого квинтэссенцию лучших приемов. И растянуть их на час и сорок минут.

Теперь Джерри живет в отеле и, само собой, он здесь нежеланный гость. Устранить маленькую проблему должна Хлоя Грейс Морец в роли администратора гостинцы. Она-то и берет «на работу» Тома.

Трейлер фильма «Том и Джерри» Автор: WBRussia / YouTube.com

«Зверопой-2»

Не знаем, что вы делали в пятилетний перерыв между первым «Зверопоем» и его сиквелом, который вышел в конце 2021 года. Наверное, нещадно взрослели. Кстати, некоторые слишком уж повзрослевшие дяди говорят, мол, у второго «Зверопоя» недостаточно глубины, сюжетные повороты предсказуемы, а шоу-бизнес авторы показали как-то слишком беззубо, а ведь «как лихо и едко можно было бы пройтись по современному шоу-бизнесу». Вы серьезно? Это же детский мультфильм. Там и возрастной ценз есть — 6+.



«Зверопой-2» — тот самый случай, когда можно отлично провести время всей семьей в компании уже известных героев (впрочем, парочка новых тоже есть). Включил, слушаешь музыку (это же мюзикл, как-никак ), радуешься победам персонажей и наслаждаешься шоу. Ну и, в конце концов, это же про мечты.



Трейлер мультфильма «Зверопой-2» Автор: iVideos / YouTube.com

«Конёк-горбунок»

Женщины в ледяных гробах, водяные драконы, свирепые шторма — и всё это у черта на куличиках. Наконец-то у нас есть возможность не просто узнать, где они находятся, но и увидеть, что они собой представляют.

«Конёк-горбунок» — та самая сказка, с которой все знакомы с детства, правда, со времен Петра Ершова она претерпела некоторые изменения. Горбунок перенял привычки у осла из «Шрека» (да и в целом выглядит, как его дальний родственник), компьютерную графику используют не всегда умело, зато часто, ну хоть Иван по-прежнему дурак. Закрывая глаза на мелкие недочеты, получаем сказочную историю с красивой картинкой — как будто листаешь альбом с репродукциями или перебираешь старинную коллекцию трехмерных открыток.



Трейлер фильма «Конёк-горбунок» Автор: SonyPicturesRU / YouTube.com

«Семейка Крудс: Семейное древо»

В 2013 году мы узнали историю доисторического семейства, чей дом уничтожило землетрясение. И эта семья стала одной из немногих, злоключения которых стали коммерчески успешными. Когда стало понятно, что парой полнометражных фильмов о древних людях не обойтись, их создатели решили продлить радость встреч с семейкой Крудс на целый сериал. Здесь всё по-прежнему. Самая прекрасная ферма в мире, Крудсы и Беттерманы, соперничество, разногласия, комедия положений и какой-никакой хеппи-энд.

Трейлер сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» Автор: Трейлеры Фильмы-новинки / YouTube.com

«Олаф представляет»

А вот из «Холодного сердца» самым популярным и запоминающимся персонажем стал кто? Правильно, снеговик Олаф. Ему-то и досталось в итоге собственное шоу. Его задумка проста: Олаф пересказывает и показывает в своей манере сцены из известных мультфильмов Disney, так что каждая серия становится забавной пародией на диснеевскую классику и некоторые новые мультфильмы: «Короля льва», «Русалочку», «Моану», «Рапунцель» и другие.



Трейлер сериала «Олаф представляет» Автор: Walt Disney Animation Studios / YouTube.com

«Тайное общество мистера Бенедикта»



Диснеевский сериал про одаренных сирот-детективов по мотивам популярной книжной серии. Четверо сирот, которых объединяют разные уникальные способности, собраны эксцентричным мистером Бенедиктом, чтобы предотвратить заговор с глобальными последствиями.

Однажды в газете появляется загадочное объявление, на которое тут же откликаются десятки детей. После сложнейшей проверки остаются лишь четверо ребят. Вскоре после этого «победители» оказываются в необычной школе, называющейся «Институт». Изначально друзьям казалось, что это просто какая-то глупая, но продуманная шутка, и никто не подозревал, чем эта история обернется на самом деле.



Трейлер сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» Автор: Movies for everyday / YouTube.com

«Варварка и тролль»

Веселый мостовой тролль Эван решает отправиться в мир Готмории, чтобы осуществить мечту всей своей жизни — стать певцом. Вскоре он встречает Брендару, которую недавно изгнали из Королевского Ордена Принцесс-Воинов. Воительница получила известность как варварка, которую стоит бояться и уважать. После того, как Эван убеждает Брендару взять его с собой на поиски злого демона, они сталкиваются с множеством захватывающих и порой рискованных приключений.

Совсем малышам «Варварка и тролль», возможно, будет не до конца понятен (хотя здесь же куклы — необязательно даже всё понимать), а вот детям среднего и старшего школьного возраста, которым интересны более запутанные истории, рассказанные в формате квеста, — самое то. Этот кукольный сериал о ценности дружбы, которая зарождается между совершенно разными по характеру персонажами. Герои на собственном примере учат быть терпеливыми, уважать и поддерживать друг друга.

Трейлер сериала «Варварка и тролль» Автор: JoBlo Animated Videos / YouTube.com

«Знаменитые питомцы»

Думаете, почему какая-то собака или кошка собирает в Сети больше лайков за один пост, чем все ваши фотографии, вместе взятые? Ну, во-первых, животных любят почти все. Во-вторых, с героями сериала «Знаменитые питомцы» занимаются по специальной программе, которую придумали в компании «Петс он Кью». Здесь занимаются управлением талантами и работают с самыми известными хвостатыми инфлюенсерами в соцсетях. Будьте уверены, каждый из этих персонажей — милейшее и очаровательное существо. Даже победитель конкурса на самую страшную собаку.

Трейлер сериала «Знаменитые питомцы» Автор: Netflix / YouTube.com

Думаем, с этой десяткой вы точно найдете, чем занять себя в ближайшее время, а то и дольше. Один из главных плюсов героев этой подборки в том, что посмотреть их можно дома, в Интернете. В любое удобное время.

Что из этого вы точно будете смотреть? «Круэлла» «Космический джем: Новое поколение» «Том и Джерри» «Зверопой-2» «Конек-горбунок» «Семейка Крудс: Семейное древо» «Олаф представляет» «Тайное общество мистера Бенедикта» «Варварка и тролль» «Знаменитые питомцы» Проголосовать