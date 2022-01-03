Гарри Топор: Оксимироновское «надо не бояться обосраться» - это и про «Зенит»

Фото: Потеева Ксения/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







- Договаривались мы с тобой поговорить за футбол по итогам года в целом, но новостная повестка подкинула новые сюжеты. То, о чем так много говорили в Госдуме, стало реальностью. Как ты относишься к FAN ID, которое станет обязательным с лета следующего года?

- Слушай, если честно, я не до конца понимаю FAN ID как саму систему. Я знаю, что это будет некий пропуск болельщика, но не понимаю, насколько тяжело его будет получить, кому будет отказано. Я не вижу, в чем разница. Потому что сейчас, вроде как, есть система распознавания лиц «Визирь», которая позволяет и так не пускать нежелательных болельщиков на стадион.



- Опыт чемпионатов Мира и Европы показывает, что FAN ID - самый эффективный механизм по недопущению нежелательных лиц еще на стадии получения бумажки. Когда заворачивают не на стадионе, а когда ты приходишь на условные Госуслуги, у тебя есть административка, у тебя есть задержание 23 января 2021 года и, допустим, ты был в марсельском порту в 16 году. И в этот момент ты видишь красный крестик на Госуслугах и заканчиваешь ходить на стадион.

- Это плохо. Потому что, если нет судебного решения, что человеку запрещено посещать футбол, то маркировка его красным крестиком на Госуслугах не сильно отличается от апартеида и других примеров ущемления прав людей. Потому что изначально в СМИ пишут, что FAN ID «выдаем всем», как было сейчас на Евро. Я приехал, забрал его и все. Но вот эти вот подводные камни – это, конечно, интересно.

- Ну видишь, ты использовал слово «апартеид». В соцсетях же стали сравнивать с уйгурами в Китае, которые живут в резервациях с полным контролем на улицах.

- Да, тоже самое. Это вот сегрегация. Если есть у человека официальный запрет, что ему нельзя ходить на футбол, тогда одно дело. А просто маркировать, что вот чувак подозрительный, выглядит, как головорез, да еще и по молодости за кражу отсидел... Почему бы ему нельзя сходить на футбол? Я вот этого не понимаю. Футбол - это большая радость. Футбол для болельщиков, разве нет?



- Угу. А не для кое-кого. Как ты относишься к динамике «Зенита» Семака? Четвертый сезон, мы на первом месте с грандиозным отрывом в 2 очка.

- Мне не нравится сам футбол при Семаке. Он не доставляет мне большого удовольствия. Мне нравятся некоторые футболисты отдельные, которые есть в команде Семака. Приятно очень смотреть там на Клаудиньо, местами на Малкома, Барриоса. Короче, на легионеров в основном. А в целом футбол какой-то не захватывающий. Во времена Спаллетти я чувствовал себя настолько вовлеченным, что мог смотреть матч с командой с 16 места в записи.

- Ты из тех балованных, кому 7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо», 5:1 с «Нижним» не приносят радости?

- Если честно, то ощущаю себя иногда болельщиком ПСЖ. То есть команды, которая существенно сильнее всех остальных в чемпионате. Допустим, проходит матч ПСЖ – «Нант». Ну известная команда, мы знаем некоторых футболистов из «Нанта», которые когда-то где-то сверкали, возможно он попадает в условную Лигу Конференций. Но если ПСЖ выиграет у них 4:0, никто даже не будет смотреть, кто голы забил. Месси, Неймар, Мбаппе, наверное. Типа 4:0 – естественный результат. Нет интриги. Поэтому мне подсознательно хочется, чтобы конкуренты стали сильнее, чтобы это было интересно.



- Ты же представитель болельщиков старой формации. Футболка Игонина выдает в тебе возраст. Ты начал упоминать игроков, за которыми ты следишь сейчас, и не назвал никого из русских. Это стечение обстоятельств? Или ты русофоб?

- Слушай, сейчас, мне кажется, в «Зените» нет тех русских игроков, которые в сердечке занимали бы такое место, которое в свое время занимали Аршавин, Кержаков, Денисов, местами Широков и так далее. Молодые, вроде, подключаются. Но нет ощущения, что это ребята с нашего двора. Почему так происходит? Наверное, я стал старше и уже не так это воспринимаю, как воспринял бы 14-летний подросток. А в тоже время, когда ты смотришь на игру Клаудиньо - это же прям кудесник. Разве нет?

- Согласен. У тебя есть объяснение, почему так блекло и осторожно «Зенит» выглядит в Европе?

- Оксимирон в последнем своем клипе сказал фразу, что надо не бояться обосраться. Это действительно очень хорошее замечание и человек не должен постоянно бояться, что что-то пойдет не по плану. Команда находится в Лиге чемпионов, она играет с сильнейшими и, понятное дело, что есть команды, которые по составу, по опыту, по цене за каждого игрока определенно сильнее. Но в тоже время нельзя из сезона в сезон постоянно выходить с мыслью «ох, поскорей бы все это закончилось». Мы смотрим футбол, чтобы он дарил нам какие-то такие значительно более яркие эмоции. Когда мы видим, что команда проигрывает 0:2 и не опускает руки, а самоотверженно бежит вперед. Галицкий тоже говорил, что лучше даже проиграть, но играть в атаку целый матч, а не отсиживаться в обороне.



- По поводу эмоций. Последние несколько лет за эмоции в «Зените» отвечает Дзюба. В этом бесконечном конфликте всех со всеми ты на какой стороне?

- Изначально, когда Дзюба только перешел в «Зенит», я был одним из немногих, кто был скорее этому рад. Потому что мне был интересен его путь. Человек, которого все ненавидят, как он пытается во враждебном мире занять свое место. Один против всех. Примерно, как у Луиша Фигу, когда он переходил из «Барселоны» в «Реал». И мне было интересно за этим наблюдать. Потому что футбол - это все-таки развлечение. Например, интересно наблюдать сейчас за «Спартаком». Потому что у них появилась Зарема.

- Ты следишь за успехами Аршавина, как спортивного менеджера, и Кержакова, как главного тренера?

- Я слежу за успехами Андрея как эксперта «Матч ТВ» в первую очередь. Потому что за ним наблюдать интересно. Он за словом в карман не лезет и ему не нужно перед кем-то выбирать выражения. Все знают, что Аршавин - это Аршавин. Он может сказать действительно так, как считает. Поэтому наблюдать за ним интересно.



- А Кержаков?

- Кержаков мне всегда нравился больше, чем Аршавин. При всем при том, что он наверно менее значим для русского и мирового футбола. Но он мне нравится больше в личностном плане. Потому что Аршавин всегда такой был немного звездный чувак. Я помню еще в «Зените» тренировался разок, вроде бы, в шапке «Барселоны». А Кержаков вроде скромный, ну как мне показалось по его книге, которую я прочитал - «До 16 и старше». Мне показалось, что он такой более человечный человек. Поэтому я ему желаю искренне очень большой удачи на тренерском поприще, ему досталась не самая простая команда.

- Есть идеологическое соперничество со «Спартаком» и в этом смысле интересно, как ты воспринимаешь 7:1?

- К сожалению для «Спартака», меня вообще не трогает этот результат. «Зенит» выпустил футболки со счетом 7:1, но 7:1 10 лет назад и 7:1 сейчас – это абсолютно разные вещи. Я был на футболе и когда было 5:0, и 4:1. Я был на всех этих матчах, и все эти матчи, в том числе и 7:1, мне очень понравились. Я переживал, громко кричал, срывал голос. Но такого нет сейчас, что вот есть две команды, которые одинаково сильны. У «Зенита» сейчас нет таких соперников. Ни ЦСКА, ни «Локомотив», ни «Краснодар». Вот сейчас «Динамо» пытается что-то делать.



- Это был мой следующий вопрос. Как тебе «Динамо»? Потому что «Динамо» последние годы всегда была, конечно, командой из смехопанорамы. А тут накануне юбилея они, в отличии от «Спартака», подготовились основательно и прям натурально дышат в спину.

- Я очень сильно, кстати, удивился, что «Спартак» на своё столетие не запланировал вообще ничего. Казалось бы, если у них столетие, то это какой-то очень большой праздник должен быть. Так случилось, я пару недель жил в городе Салерно. Там есть команда «Салернитана». У нее было столетие. Весь город был украшен в цвета клуба, везде были фотографии футболистов. Люди ходили по улице, пели песни. Это было большое событие. «Спартак» не бедная команда. Мы помним, что «Спартаком» руководит довольно богатая семья. Логичнее было бы сделать большой закуп футболистов, миллионов на сто. Раз в сто лет миллионов на сто и закупить. А когда у «Динамо» юбилей?

- Через год будет сто лет.

- А, тоже столетие. Класс. Ну они же какие-то супермасштабные закупы делали несколько лет назад.

- Ну там же регулярно происходят, как ты говоришь, масштабные закупы. Но сейчас видна система.

- Да. У них понятные легионеры плюс Захарян мне очень нравится, как играет. Вообще он выделяется на поле.

- Про «Зенит» в этом сезоне шутят – робин гуды. Забирают очки у богатых и раздают бедным. Уралу, Уфе, Ростову, Туле. Это, по твоему ощущению, какая-то благотворительность или расслабленность?

- Это отсутствие класса. «Бавария», «Ливерпуль», мадридский «Реал» - это команды, у которых есть супер настрой, чтобы побеждать, побеждать в каждом матче. Но не обязательно иметь такое же громкое имя. Есть команды значительно проще, которые могут проявить свой характер. Вот этого характера, к сожалению, не хватает «Зениту». Может быть, нужен какой-то харизматичный лидер в раздевалке, который сможет если что всем объяснить…

- Собрались, погнали.

- Да-да-да, собрались, погнали. Говорят, Джерард так всех мотивировал в стамбульском филиале Лиги чемпионов, когда команда проигрывала 0:3, а выиграли 4:3. Он якобы сказал: «В смысле 0:3?». Ну так говорят. У нас даже не знаю, кто может сейчас такое сказать. Дзюба может и может такое сказать, но…

- Такое ощущение, что его не всегда слышат.

- Ну да. Нужна система. Система, которая была бы четкой, прозрачной. Начиная от академии, чтобы футболистов готовили под позиции, чтобы им давали время, наигрывали не по 5 минут. Пускай это будут какие-то ошибки, но чтобы наигрывали. Понятное дело, что я говорю, как диванный аналитик. Семак сидит на тренерской скамейке, и он думает: «Чё я буду каким-то идиотам что-то доказывать, выпуская на 45 минут какого-нибудь молодого петербургского воспитанника, мне побеждать надо. Поэтому никого я вообще не буду выпускать». В том-то и дело, что здесь есть его правда. Но мне, как зрителю… то есть повар имеет право пересолить борщ, а я имею право сказать, что его борщ – отстой .

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

