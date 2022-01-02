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После дня без осадков Петербургу вновь пригрозили снегопадом. Правда, небольшим

После морозного и бесснежного воскресенья, в Петербурге вновь пойдёт снег. Такой прогноз на нерабочий понедельник, вечером 2 января дали специалисты Северо-Западного УГМС.

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По прогнозам синоптиков, 3 января в городе вновь ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на понедельник опустится до минус 10 — 12 градусов. Днём ожидается ненамного теплее — в районе минус 7 — 9-и. На дорогах сохранится гололедица.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 90%.

Напомним, что в первое воскресенье нового года температура в Петербурге удерживалась на отметке около 10 градусов мороза. Снега днём не было. Утром местами выглядывало солнце.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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