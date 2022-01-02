После дня без осадков Петербургу вновь пригрозили снегопадом. Правда, небольшим

По прогнозам синоптиков, 3 января в городе вновь ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха в ночь на понедельник опустится до минус 10 — 12 градусов. Днём ожидается ненамного теплее — в районе минус 7 — 9-и. На дорогах сохранится гололедица.
Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 90%.
Напомним, что в первое воскресенье нового года температура в Петербурге удерживалась на отметке около 10 градусов мороза. Снега днём не было. Утром местами выглядывало солнце.