FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Звездный календарь: в ночь на 3 января прольется дождь из метеоров, а 4-го Земля максимально приблизится к Солнцу

Новогодний звездопад обещают астрономы в ночь на 3 января. При ясном небе будет отчетливо виден один из самых мощных метеорных потоков 2022 года — поток Квадрантиды.

0
Печать

«Лучшее время для наблюдения будет с полуночи до рассвета. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час», — делится радостями новогоднего неба Московский планетарий.

Метеоры диаметром около 1 миллиметра вспыхивают при вхождении в атмосферу Земли на высокой скорости, около 40 километров в секунду.

Через два дня, 4 января, планета окажется на самом близком в 2022 году расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой звездный диск.

До 7 января продлится парад планет. По вечерам, с 16 до 18 часов, можно увидеть их все сразу, за исключением Марса.

В 2022 году можно будет также наблюдать два суперлуния — в июне и июле, полное лунное затмение 8 ноября и частное солнечное 25 октября.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний