Звездный календарь: в ночь на 3 января прольется дождь из метеоров, а 4-го Земля максимально приблизится к Солнцу

«Лучшее время для наблюдения будет с полуночи до рассвета. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час», — делится радостями новогоднего неба Московский планетарий.

Метеоры диаметром около 1 миллиметра вспыхивают при вхождении в атмосферу Земли на высокой скорости, около 40 километров в секунду.



Через два дня, 4 января, планета окажется на самом близком в 2022 году расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой звездный диск.



До 7 января продлится парад планет. По вечерам, с 16 до 18 часов, можно увидеть их все сразу, за исключением Марса.

