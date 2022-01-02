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Итальянские СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Лацио»

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Бразильский защитник римского клуба «Лацио» Луис Фелипе попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом со ссылкой на собственный источник 2 января сообщает авторитетное итальянское спортивное издание Corriere dello Sport.

По данным газеты, у «Лацио» возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним игроком. Римляне якобы могут продать его в конце января, в случае если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Сам Луис Фелипе требует повышения зарплаты и хотел бы получать 2,5 миллиона евро в год. Помимо «Зенита», на футболиста претендует испанская «Валенсия».

В текущем сезоне Луис Фелипе провел за «Лацио» 22 матча и результативными действиями пока не отличился. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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Комментарии (1)

А2020
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