Итальянские СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Лацио»

Бразильский защитник римского клуба «Лацио» Луис Фелипе попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом со ссылкой на собственный источник 2 января сообщает авторитетное итальянское спортивное издание Corriere dello Sport.
#Lazio, giorni decisivi per #LuizFelipe: rinnovo o addio👇 https://t.co/ceaeNKNTTE— Corriere dello Sport (@CorSport) January 2, 2022
По данным газеты, у «Лацио» возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним игроком. Римляне якобы могут продать его в конце января, в случае если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Сам Луис Фелипе требует повышения зарплаты и хотел бы получать 2,5 миллиона евро в год. Помимо «Зенита», на футболиста претендует испанская «Валенсия».
В текущем сезоне Луис Фелипе провел за «Лацио» 22 матча и результативными действиями пока не отличился. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.