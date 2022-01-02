Более 20 домов в Колпинском районе осталось без полноценного отопления в морозное воскресенье

Как сообщили в администрации района, в воскресенье бригада ГУП «ТЭК» чинит теплосеть на Полевой, 14 в Металлострое. В зоне работ 11 домов на улице Богайчука и шесть на Полевой. Теплоснабжение в них ограничено минимум на 13 часов: с 12:40 до 01:40 понедельника, 3 января.
Жителей просят не уповать на то, что греть на полную батареи начнут минута в минуту: «Обращаем ваше внимание, что после завершения ремонтных работ управляющей компанией в течение 2–3 часов будет производиться подключение домов к отоплению по штатной схеме».
Ещё одна авария произошла на Судостроителей, 7 в Понтонном. Кроме этой трёхэтажки, без штатного тепла остались соседние дома № 3 и № 5, а также пятиэтажка на Южной, 35. По данным администрации, специалисты ТЭК закончат ремонт к девяти вечера сегодняшнего дня.
Температура в Петербурге колеблется от 7 до 9 градусов мороза. Ночью синоптики обещают до минус 12.