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Более 20 домов в Колпинском районе осталось без полноценного отопления в морозное воскресенье

С последствиями двух коммунальных аварий разбираются в Колпинском районе Петербурга 2 января. Засыпать с остывающими батареями предстоит жителям Металлостроя.

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Как сообщили в администрации района, в воскресенье бригада ГУП «ТЭК» чинит теплосеть на Полевой, 14 в Металлострое. В зоне работ 11 домов на улице Богайчука и шесть на Полевой. Теплоснабжение в них ограничено минимум на 13 часов: с 12:40 до 01:40 понедельника, 3 января.

Жителей просят не уповать на то, что греть на полную батареи начнут минута в минуту: «Обращаем ваше внимание, что после завершения ремонтных работ управляющей компанией в течение 2–3 часов будет производиться подключение домов к отоплению по штатной схеме».

Ещё одна авария произошла на Судостроителей, 7 в Понтонном. Кроме этой трёхэтажки, без штатного тепла остались соседние дома № 3 и № 5, а также пятиэтажка на Южной, 35. По данным администрации, специалисты ТЭК закончат ремонт к девяти вечера сегодняшнего дня.

Температура в Петербурге колеблется от 7 до 9 градусов мороза. Ночью синоптики обещают до минус 12.

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Комментарии (2)

angel of death
отопление привитым вернут? =)
а если у людей куринный код есть - то отопление вернут? =))))
или вакцинация и наличие куринного кода на проблемы ЖКХ не влияют? =))))
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