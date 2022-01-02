Более 20 домов в Колпинском районе осталось без полноценного отопления в морозное воскресенье

Как сообщили в администрации района, в воскресенье бригада ГУП «ТЭК» чинит теплосеть на Полевой, 14 в Металлострое. В зоне работ 11 домов на улице Богайчука и шесть на Полевой. Теплоснабжение в них ограничено минимум на 13 часов: с 12:40 до 01:40 понедельника, 3 января.

Жителей просят не уповать на то, что греть на полную батареи начнут минута в минуту: «Обращаем ваше внимание, что после завершения ремонтных работ управляющей компанией в течение 2–3 часов будет производиться подключение домов к отоплению по штатной схеме».