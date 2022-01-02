СМИ: Путин непублично уволил генерала СК, занимавшегося «болотным» делом, пожаром в «Зимней вишне» и крушением теплохода «Булгария»

Президент РФ Владимир Путин подписал непубличный указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Он возглавлял следствие по ряду резонансных уголовных дел: о крушении теплохода «Булгария», пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», стрельбе в пермском университете. Кроме этого, Габдулин руководил расследованием по «болотному» делу и делу об отмывании средств в ФБК* (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована).

Как сообщает 2 января Znak.com со ссылкой на копию документа, размещённого в Telegram-канале адвоката Сергея Бадамшина, официально публиковать его не стали. Уточняется, что указ подписан 28 декабря, его номер — 729. На портале правовой информации и на сайте Кремля его нет, за 728-м президентским указом выложен 730-й. Причина увольнения в тексте не раскрывается.



Источники «Радио Свобода»** (признано СМИ-иноагентом) и «Комсомольской правды» подтвердили информацию об уходе Габдулина из СК.



Рустам Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, позже переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. В 2019 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».



* Организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена, она ликвидирована.



** СМИ, признанное Минюстом РФ выполняющим функции иностранного агента.