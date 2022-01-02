«Не влезай, убьёт!» В России подсчитают и перепишут все потенциально опасные объекты

В марте 2022 года в России начнётся формирование и ведение перечня всех потенциально опасных объектов — от химических производств и атомных электростанций до торговых центров. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



В соответствии с документом, вступающим в силу с 1 марта 2022 года, формирование и ведение перечня потенциально опасных объектов поручено МЧС России. К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения ЧС техногенного характера. На территории РФ таких объектов более 10 тысяч, при этом 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тыс. человек каждый.

