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Житель Колпино встретил Новый год с трупом. Подарком стали три уголовные статьи

Оригинальную компанию на праздничное застолье обеспечил себе житель Колпинского района Петербурга. В первый день нового года вернувшаяся подруга застала его с задушенным товарищем.

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Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне около девяти часов утра оператор службы «112» принял звонок от 35-летней петербурженки и услышал об убийстве, которое, похоже, совершил её сожитель. Через десять минут полицейские уже поднимались в квартиру в девятиэтажке на бульваре Трудящихся, 26.

Их встретил 48-летний хозяин жилья, за плечами которого срок в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, закончившееся смертью потерпевшего. Его 33-летний гость лежал ничком без признаков жизни. В процессе беседы и осмотра квартиры полицейские установили, что мужчина начал отмечать новогодние праздники загодя, рассорился с гостившим у него жителем Самарской области и поздним вечером 30 декабря задушил его.

Петербуржец задержан, в отношении него возбуждено дело об убийстве. После полудня 1 января список его прошлогодних грехов дополнила 30-летняя женщина. По её словам, предновогодней ночью в квартире на бульваре Трудящихся она подверглась насилию. Следственный комитет возбудил дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. Подозреваемый продолжил праздники в изоляторе временного содержания.

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Комментарии (6)

Cashmare
нам двадцать лет сидеть, дружок,
нам двадцать лет сидеть с тобою.
а коль тюрьма - наш дом родной,
давай поклеим здесь обои
(ц)
Урус-Баши
Почему же его не перевоспитали в колонии?
VKuser581156951
Новость как новость. Посмотрите статистику по убийствам в разных странах и поймете - обыденность.
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