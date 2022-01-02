Житель Колпино встретил Новый год с трупом. Подарком стали три уголовные статьи

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне около девяти часов утра оператор службы «112» принял звонок от 35-летней петербурженки и услышал об убийстве, которое, похоже, совершил её сожитель. Через десять минут полицейские уже поднимались в квартиру в девятиэтажке на бульваре Трудящихся, 26.

Их встретил 48-летний хозяин жилья, за плечами которого срок в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, закончившееся смертью потерпевшего. Его 33-летний гость лежал ничком без признаков жизни. В процессе беседы и осмотра квартиры полицейские установили, что мужчина начал отмечать новогодние праздники загодя, рассорился с гостившим у него жителем Самарской области и поздним вечером 30 декабря задушил его.