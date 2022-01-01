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Смогли повторить. Петербуржцы продолжили праздновать Новый год, заполнив Невский

Вечер 1 января показал: у петербуржцев достаточно сил, чтобы продолжать праздновать Новый год несмотря на то, что он уже давно наступил.

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автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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Тротуар Невского проспекта по направлению к Дворцовой площади вечером первого дня нового года был забит так, словно у главной елки намечались торжества или какое-то шоу, а кафе самых разных ценовых категорий испытали наплыв посетителей. Число заказов в листе ожидания в одной из популярных сетей быстрого питания уверенно держалось в районе полутора десятков — при этом о пандемии и необходимости носить маски напоминали разве что всплывающие уведомления на экранах автоматов самообслуживания.

автор видео Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Горожане толпились возле уличных музыкантов — напротив известного нотного магазина возле Дома Книги искусство даже сорвало оковы: тяжелая металлическая цепь ограждения, натянутая между столбов, порвалась то ли под тяжестью басов, то ли под воздействием многочисленных поклонников группы.

Среди гуляющих было немало туристов — люди притормаживали на мостах, чтобы запечатлеть подсветку на реках, и без устали месили снег, делая снимки перед аркой Главного Штаба.

Весело и шумно было и на самой площади, где зычным криком «Посторонись! Царская карета едет!» извозчик разгонял толпу гуляющих.

автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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Грустил только мусор. Корреспондент «Фонтанки» с прискорбием пересчитал все пустые бутылочки и стаканчики, увиденные и сфотографированные на бочонке возле одного из ресторанов еще утром, по пути в редакцию, и убедился: все на месте. На месте оказались и бесхозные елки на Исаакиевской площади — все также невостребованные в своей упаковке и без нее.

автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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