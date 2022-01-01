Смогли повторить. Петербуржцы продолжили праздновать Новый год, заполнив Невский

Тротуар Невского проспекта по направлению к Дворцовой площади вечером первого дня нового года был забит так, словно у главной елки намечались торжества или какое-то шоу, а кафе самых разных ценовых категорий испытали наплыв посетителей. Число заказов в листе ожидания в одной из популярных сетей быстрого питания уверенно держалось в районе полутора десятков — при этом о пандемии и необходимости носить маски напоминали разве что всплывающие уведомления на экранах автоматов самообслуживания.
автор видео Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
Горожане толпились возле уличных музыкантов — напротив известного нотного магазина возле Дома Книги искусство даже сорвало оковы: тяжелая металлическая цепь ограждения, натянутая между столбов, порвалась то ли под тяжестью басов, то ли под воздействием многочисленных поклонников группы.
Среди гуляющих было немало туристов — люди притормаживали на мостах, чтобы запечатлеть подсветку на реках, и без устали месили снег, делая снимки перед аркой Главного Штаба.
Весело и шумно было и на самой площади, где зычным криком «Посторонись! Царская карета едет!» извозчик разгонял толпу гуляющих.
Грустил только мусор. Корреспондент «Фонтанки» с прискорбием пересчитал все пустые бутылочки и стаканчики, увиденные и сфотографированные на бочонке возле одного из ресторанов еще утром, по пути в редакцию, и убедился: все на месте. На месте оказались и бесхозные елки на Исаакиевской площади — все также невостребованные в своей упаковке и без нее.