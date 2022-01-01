В Хургаде 1 января выпал град. Туристы рады

Египетский курорт засыпало градом 1 января. В некоторых районах он был крупным и причинял прохожим боль.
Фото и видео с курорта опубликовано в соцсетях. Живущие в Египте россияне порадовались тому, что новогодний вид за окном стал больше походить на родину. Местные жители, по словам пользователей соцсетей, в ужасе и притормаживают перед каждой лужей.
Отмечается, что накануне на курорте была обычная для этого времени года теплая погода. Град бывает в этой местности. По воспоминаниям местных, последний раз заснеженную пустыню можно было наблюдать примерно пять лет назад.