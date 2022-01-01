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В Хургаде 1 января выпал град. Туристы рады

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Египетский курорт засыпало градом 1 января. В некоторых районах он был крупным и причинял прохожим боль.

Фото и видео с курорта опубликовано в соцсетях. Живущие в Египте россияне порадовались тому, что новогодний вид за окном стал больше походить на родину. Местные жители, по словам пользователей соцсетей, в ужасе и притормаживают перед каждой лужей.

Отмечается, что накануне на курорте была обычная для этого времени года теплая погода. Град бывает в этой местности. По воспоминаниям местных, последний раз заснеженную пустыню можно было наблюдать примерно пять лет назад.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Silver867
В Хургаде сейчас.
Дождь мелкий был, града не видел.
Slava_Rossii
Может египтянам ещё и берёзки возле пирамид высадить для пущей радости русо-туристо?
VF812
Прикольно, хотя, если едешь плавать и загорать, так себе радость)
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