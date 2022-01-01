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МЧС экстренно предупреждает о лавиноопасности в Сочи и горах Краснодарского края

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Главное управление по Краснодарскому краю МЧС России 1 января выпустило экстренное предупреждение по лавиноопасности. По информации ведомства, представлять угрозу может нахождение в горах Сочи выше полутора тысяч метров с 1 по 3 января и с 1 по 4 января — в горах Краснодарского края на высоте свыше двух с половиной тысяч метров.

МЧС призывает граждан избегать мест возможного схода лавин и в принципе, находясь в горах, всегда следить за изменениями погоды, не выходить в снегопад и ненастье и не пересекать лощины со склонами более 30 градусов (а в течение 2–3 дней после снегопада — более 20 градусов).

В случае, если вы все-таки попали в зону схода лавины, нужно бежать вбок, чтобы уйти с ее пути; если она все же накрыла — стараться спрятаться за скалой или деревом, а в их отсутствие — делать широкие движения руками как при плавании, чтобы удерживаться на поверхности.

После прохода лавины нужно постараться как можно быстрее расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, но не кричать — беречь дыхание. А вот если услышали голоса людей поблизости — кричать уже необходимо.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в Сочи повышается курортный сбор. Теперь он составляет 50 рублей.

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