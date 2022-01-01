МЧС экстренно предупреждает о лавиноопасности в Сочи и горах Краснодарского края

Главное управление по Краснодарскому краю МЧС России 1 января выпустило экстренное предупреждение по лавиноопасности. По информации ведомства, представлять угрозу может нахождение в горах Сочи выше полутора тысяч метров с 1 по 3 января и с 1 по 4 января — в горах Краснодарского края на высоте свыше двух с половиной тысяч метров.

МЧС призывает граждан избегать мест возможного схода лавин и в принципе, находясь в горах, всегда следить за изменениями погоды, не выходить в снегопад и ненастье и не пересекать лощины со склонами более 30 градусов (а в течение 2–3 дней после снегопада — более 20 градусов).